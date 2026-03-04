"Dije que era inocente" y "me hicieron pasar mal": habló el intendente Guillermo Besozzi tras pedido de sobreseimiento

El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi , reivindicó su inocencia , luego de que se conociera que la Fiscalía de ese departamento solicitó el sobreseimiento del dirigente blanco que había sido imputado por varios delitos de corrupción .

" Yo dije que me sentía y que era inocente ", sostuvo Besozzi en una rueda de prensa consignada por Telemundo.

El intendente lamentó que tuviera que pasar "un año" para conocer esta resolución , que ahora debe ser ratificada por un juez, pero que se encamina a sobreseer a los imputados y a archivar las actuaciones.

"Fueron cambiando las fiscales. Hay alguna que está sumariada, la primera. La segunda habrá hecho su trabajo y quien estaba hoy hizo un trabajo, que era importante, de llamar a declarar a un montón de gente. No a mí ni a ninguno de mis compañeros, pero termina concluyendo que no tiene elementos para acusar", sostuvo Besozzi.

Y lamentó que lo hicieran "pasar mal" tanto a él como a su familia.

La imputación no le impidió a Besozzi ganar las pasadas elecciones departamentales y convertirse, por cuarta vez, en intendente de Soriano. La defensa del intendente había apelado la formalización, pero un Tribunal de Apelaciones había resuelto, por mayoría de sus miembros, ratificar la imputación.

La decisión de sobreseer al intendente y a los otros exjerarcas fue tomada por la fiscal Luisa Vago, quien asumió la titularidad de la Fiscalía Departamental de Mercedes de 2° Turno y debió revisar el caso Besozzi para definir si acusaba al intendente, y lo llevaba a juicio oral y público, o lo sobreseía.

Besozzi había sido imputado por la anterior titular la fiscal Stella Alciaturi en marzo de 2025 quien luego fue trasladada a Atlántida. Antes de irse Alciaturi llegó a responder a la apelación de los defensores y luego siguió con el caso la fiscal suplente Charline Ferreyra, quién siguió adelante con la imputación al intendente.

El Tribunal de Apelaciones Penal de 4º Turno confirmó la imputación con la discordia de la ministra Gabriela Merialdo quien opinó que correspondía declarar la "nulidad absoluta" de la sentencia de la jueza Ximena Menchaca en primera instancia porque la fiscalía no cumplió con su obligación de identificar los hechos y a los responsables y les negó la posibilidad de defenderse.