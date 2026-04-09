Plan Vale: el gobierno comenzará a controlar desde mayo la adhesión obligatoria al sistema de envases

El Ministerio de Ambiente comenzará a controlar, a partir del 2 de mayo de 2026 , el cumplimiento de la adhesión al nuevo plan de gestión de envases denominado "Plan Vale" , aprobado por resoluciones ministeriales en el marco de la normativa vigente.

La fiscalización estará a cargo de la Dirección Nacional de Evaluación y Calidad Ambiental (Dinacea) y alcanzará a propietarios de marca, importadores de productos envasados y empresas vinculadas a envases de un solo uso , incluidos en el Decreto 260/007 y la Resolución 271/2021.

El objetivo de las inspecciones será verificar que las empresas cumplan con la reglamentación, en particular con la inscripción vigente en el registro obligatorio , condición indispensable para fabricar o importar productos envasados para su comercialización en el país.

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El Decreto 260/007 establece que las empresas deben contar con un plan de gestión de residuos de envases aprobado y en funcionamiento , además de asumir la responsabilidad por el diseño, operación y mantenimiento de esos sistemas.

La normativa también dispone que, transcurridos los plazos de implementación, queda prohibido fabricar, importar o comercializar productos envasados sin contar con el registro vigente, así como operar fuera de un plan aprobado.

Plan Vale y metas ambientales

El Plan Vale fue diseñado para cumplir con las metas de recuperación y gestión de envases no retornables fijadas por la Resolución 271/2021, en línea con la política ambiental que busca reducir residuos, fomentar el reciclaje y promover la valorización de materiales.

El sistema es administrado a través del Fideicomiso Plan de Valorización de Envases y apunta a ordenar la gestión de envases a nivel nacional, incorporando criterios ambientales, sociales y económicos, incluyendo la formalización del trabajo de clasificadores.

Desde el Ministerio recordaron que el cumplimiento de estas disposiciones será obligatorio para todos los actores alcanzados por la normativa, en el marco de una estrategia que busca fortalecer el control ambiental y avanzar en la economía circular en Uruguay.

¿Qué es el Plan Vale y qué marco legal lo respalda?

Es un plan nacional para recuperar y valorizar envases y materiales de envasado que se convierten en residuos luego del consumo. Surge como respuesta a la normativa vigente y busca organizar un sistema colectivo que permita cumplir con las obligaciones legales en materia de reciclaje y responsabilidad extendida del productor.

Está impulsado por la Cámara de Industrias y cuenta con la adhesión de más de 2.500 empresas, en un esquema definido como colectivo y colaborativo.

El plan se enmarca en la Ley de Reciclaje de Envases (N° 17.849) y en la Ley de Gestión Integral de Residuos (N° 19.829), bajo el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). También fue aprobado por el Ministerio de Ambiente en agosto de 2022 y posteriormente modificado por resolución ministerial.

La normativa establece que las empresas que generen envases y materiales de envasado no retornables deben contar o adherir a un plan de gestión para su recuperación y valorización.

Los objetivos

El objetivo central es aumentar de forma significativa la tasa de recuperación de envases en el país. Según el documento, la meta es pasar del 5% actual al 50% de recuperación al año 2025.

Además, se proyecta recuperar 50.000 toneladas anuales de materiales como vidrio, plásticos, metales, cartón, papel y multilaminados.

El plan también apunta a impulsar la transformación hacia una economía circular, generar empleo y fortalecer una cadena productiva más eficiente, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

El plan incorpora a empresas de todos los sectores, sean o no socias de la Cámara de Industrias. Incluye industrias de bebidas (con y sin alcohol), alimentos y bienes de consumo, entre otras.

Están comprendidos todos los envases de productos puestos en el mercado nacional para consumo final, así como materiales asociados a la distribución o comercialización que llegan a manos del consumidor, como vasos descartables, bandejas, cajas y films.

No están incluidos los envases retornables o reutilizables según la interpretación normativa, las bolsas plásticas reguladas por otra ley específica, las empresas que venden exclusivamente al exterior ni los envases de uso exclusivamente industrial o agroindustrial.

¿Cómo funcionará el sistema de recuperación?

El plan contempla dos sistemas complementarios.

Por un lado, un Sistema de Recuperación Selectiva que operará en coordinación con las intendencias de todo el país. Incluirá recolección puerta a puerta, ecopuntos, ecocentros, contenedores en comercios y hogares, y centros de recepción. Los materiales serán clasificados y acondicionados en plantas específicas.

Por otro lado, se implementará un Sistema de Depósito, Devolución y Reembolso (SDR) para envases de bebidas (con y sin alcohol), como PET, vidrio, aluminio y multilaminados larga vida. El consumidor pagará un depósito que será devuelto al retornar el envase en puntos de recepción manual o automatizada en comercios. Este sistema está previsto para implementarse desde este año.