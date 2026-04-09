Montevideo será sede del Encuentro Ministerial 2026: la agenda de alto perfil del evento político, judicial y tecnológico

Montevideo será sede del Encuentro Ministerial 2026 , una instancia regional que reunirá a autoridades políticas, judiciales y referentes del sector tecnológico para debatir sobre transformación digital y justicia.

El evento se realizará el próximo 11 de mayo en el Auditorio de la Presidencia de la República , con modalidad presencial y transmisión vía streaming. Entre las autoridades confirmadas participarán el presidente Yamandú Orsi , el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona , junto a ministros, reguladores y representantes de organismos internacionales.

El encuentro es organizado por CERTAL en conjunto con URSEC, con el apoyo de Presidencia de la República y UNESCO, y busca consolidarse como un espacio de referencia para el diálogo regional en materia de conectividad, innovación y gobernanza digital.

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Durante la jornada se abordarán temas como la transformación digital del sistema judicial, la ciberseguridad, la propiedad intelectual, la inclusión digital y las soluciones tecnológicas para ciudades inteligentes , a través de mesas temáticas y conferencias magistrales.

La actividad dará continuidad a la edición realizada en 2025 en la Torre Ejecutiva, donde líderes regionales analizaron los desafíos del ecosistema digital, con foco en la innovación judicial y la cooperación entre el sector público y privado.

El Encuentro Ministerial 2026 estará dirigido a actores de ambos sectores, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias, la generación de acuerdos y el desarrollo de una agenda común frente a los desafíos del entorno digital en la región.