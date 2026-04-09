Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  14°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / EVENTO

Montevideo será sede del Encuentro Ministerial 2026: la agenda de alto perfil del evento político, judicial y tecnológico

El evento se realizará el próximo 11 de mayo en el Auditorio de la Presidencia de la República, con modalidad presencial y transmisión vía streaming

9 de abril de 2026 12:24 hs
Ministros 2025 (1)
Ministros 2025 (16)
Ministros 2025 (7)

Montevideo será sede del Encuentro Ministerial 2026, una instancia regional que reunirá a autoridades políticas, judiciales y referentes del sector tecnológico para debatir sobre transformación digital y justicia.

El evento se realizará el próximo 11 de mayo en el Auditorio de la Presidencia de la República, con modalidad presencial y transmisión vía streaming. Entre las autoridades confirmadas participarán el presidente Yamandú Orsi, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, junto a ministros, reguladores y representantes de organismos internacionales.

El encuentro es organizado por CERTAL en conjunto con URSEC, con el apoyo de Presidencia de la República y UNESCO, y busca consolidarse como un espacio de referencia para el diálogo regional en materia de conectividad, innovación y gobernanza digital.

Más noticias

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 9 de abril

Ricky Martin hizo que el Antel Arena se olvidara del ciclón: así fue la noche de celebración en Montevideo

Durante la jornada se abordarán temas como la transformación digital del sistema judicial, la ciberseguridad, la propiedad intelectual, la inclusión digital y las soluciones tecnológicas para ciudades inteligentes, a través de mesas temáticas y conferencias magistrales.

La actividad dará continuidad a la edición realizada en 2025 en la Torre Ejecutiva, donde líderes regionales analizaron los desafíos del ecosistema digital, con foco en la innovación judicial y la cooperación entre el sector público y privado.

El Encuentro Ministerial 2026 estará dirigido a actores de ambos sectores, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias, la generación de acuerdos y el desarrollo de una agenda común frente a los desafíos del entorno digital en la región.

Las más leídas

Limpiaparabrisas roto, llevar animales sueltos o circular sin casco en bicicleta: las multas más curiosas (y cuánto cuestan) en Uruguay

Los argumentos de la Justicia para condenar a Moisés: fue a lo de su padre "con la intención de darle muerte"

"Típico de otoño": Metsul anuncia masa de aire frío que traerá "días soleados y temperaturas suaves" a Uruguay

Gobernador de Entre Ríos dijo que relocalización de la planta de HIF Global en Paysandú sería "una excelente noticia", aunque aguarda "información oficial"

Temas

Montevideo Presidencia Montevideo

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos