Tras polémica del año pasado, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento pedido de autorización para el ingreso de seis marines de EEUU

El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley para autorizar el ingreso a Uruguay de seis marines de Estados Unidos que tienen previsto estar en el país entre el 13 y el 17 de julio de 2026.

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Por una visita de iguales características, pero el año pasado, el gobierno se enfrentó una polémica con la oposición, ya que en esa ocasión no solicitó la venia al Parlamento, bajo el entendido de que no era necesaria. En este caso, sin embargo, el Ejecutivo decidió solicitar la autorización.

Se trata, al igual que sucedió en 2025, de seis marines del Cuerpo de Marines Sur de los Estados Unidos que llegarán "sin armamento", según establece el escrito remitido al Poder Legislativo.

La solicitud del Ejecutivo detalla que llegarán para "participar de actividades de intercambio con la Armada Nacional", en el amrco del Plan de Trabajo "confeccionado en el año 2024 entre el Comando de Infantería de Marina (COMIM) de la Armada Nacional y el Cuerpo de Marines Sur de los Estados Unidos de América".