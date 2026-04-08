Tregua entre EEUU e Irán impulsa a las bolsas y hunde el petróleo

El petróleo se desplomó por debajo de los US$ 100 y las bolsas se dispararon este miércoles, después de que Estados Unidos e Irán acordaran una tregua de dos semanas en la que se prevé que Teherán reabra el estratégico estrecho de Ormuz.

El crudo de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) caía el miércoles alrededor de 20 % a US$ 93 por barril, mientras que el Brent, referente internacional, cedía un 18% a US$ 92 .

Igualmente, los precios del contrato de referencia del gas en Europa, el TTF neerlandés, retrocedían cerca de un 20% este miércoles al abrirse las operaciones.

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Tras más de un mes de ataques por parte de Estados Unidos e Israel, Irán aseguró que había acordado entablar conversaciones con Washington a partir del viernes en Pakistán, que ha actuado como mediador, con el fin de poner fin al conflicto.

"Siempre y cuando la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un período de dos semanas", escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en su plataforma Truth Social.

El canciller iraní, Abás Araqchi, confirmó el paso seguro durante dos semanas de los barcos por Ormuz, la puerta de entrada de una quinta parte del petróleo mundial que Teherán cerró en represalia por la guerra.

"Una vez que la Casa Blanca dio marcha atrás y sustituyó la inminente escalada por un alto el fuego condicional de dos semanas, el mercado del petróleo comienza a recuperar un funcionamiento más fluido y equilibrado", con la desaparición de la prima de riesgo de los últimos días, señaló Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Los futuros de acciones de EE. UU. se dispararon a su nivel más alto en un mes este miércoles, después de que el presidente Donald Trump acordara un alto el fuego con Irán y se abstuviera de cumplir sus amenazas de lanzar ataques a gran escala contra la infraestructura iraní.

Bolsas en verde

El S&P 500 subía 2,3%, el Dow Jones subía 2,8%, mientras que los del Nasdaq 100 avanzaba 3%. El alto el fuego, acordado por dos semanas, incluía —según se informa— el libre tránsito de petroleros a través del estrecho de Ormuz, una vía clave por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Además, funcionarios de Omán y otros países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) se opusieron al sistema de peajes en este punto estratégico promovido por Teherán.

El renovado apetito por el riesgo impulsó a las acciones especulativas vinculadas a la inteligencia artificial, con Nvidia, Tesla, AMD y Micron subiendo entre un 4% y un 10% en las operaciones previas a la apertura.

Las aerolíneas también avanzaron ante la mejora en el suministro de combustible para aviones, y Delta se disparó un 12% tras publicar sus resultados.

El Observador, AFP y Trading Economics