La visita especial que recibió en su casa Edinson Cavani mientras se recupera de su hernia de disco para volver a jugar con Boca Juniors

Edinson Cavani continúa su recuperación para volver lo antes posible a las canchas con Boca Juniors luego de su hernia de disco que lo tuvo a mal traer en los últimos meses y en las últimas horas recibió la visita de un excompañero de Napoli y de la selección uruguaya con toda su familia: Walter Gargano.

Hace un mes atrás, el exdelantero y actual director deportivo de los xeneizes, Marcelo Delgado, fue quien más detalles dio de la situación de El Matador.

"Se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda, más allá de que tenía una hernia de disco o el disco le estaba apretando el nervio y bueno, tenía problemas ahí, así que le tuvieron que hacer dos bloqueos. Esperemos que se recupere pronto porque es un jugador muy importante para nosotros”, sostuvo el funcionario boquense en radio La Red de Argentina.

De allí en adelante, Cavani se mostró haciendo varios ejercicios diferentes, pero siempre en el gimnasio de Boca Juniors, aunque a veces también, trotando en el Boca Predio, en donde entrena con su club, y comenzó a pegarle últimamente a la pelota.

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Boca Juniors debutó este martes en la Copa Libertadores con una victoria de visitante en Chile por 2-1 sobre Universidad Católica y el uruguayo aún no pudo estar, ya que le quedan algunas semanas más de recuperación.

La visita de Walter Gargano

En las últimas horas, Walter Gargano viajó con toda su familia a Buenos Aires.

Su esposa, Miska Gargano, mostró algunas fotos suyas paseando por la capital argentina, sobre todo, en el barrio de La Boca y en el museo del propio club xeneize.

Pero a su vez, también mostró una en la que aparecen sus tres hijos junto a su marido, Walter Gargano, en la casa de Edinson Cavani.

gargano Walter Gargano junto a sus hijos, fueron a ver a Edinson Cavani a su casa en Buenos Aires

Cabe recordar que ambos fueron compañeros en Danubio -en el que ganaron el Campeonato Uruguayo 2006-07-, Napoli de Italia -con el que obtuvieron la Coppa Italia 2011-12- y con la selección uruguaya, además del cuarto puesto del Mundial de Sudáfrica 2010, fueron campeones de la Copa América 2011.