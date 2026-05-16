Edinson Cavani recibió el alta médica de su lesión: cuándo podría volver a jugar con Boca Juniors

Edinson Cavani recibió el alta médica por parte de Boca Juniors de la lesión lumbar que viene transitando desde hace un tiempo largo y el futbolista uruguayo ya se sumó a la par de sus compañeros en los entrenamientos en esta última semana, por lo que se encuentra a disposición del entrenador Claudio Úbeda para jugar.

En el momento decisivo del semestre, Boca perdió a Adam Bareiro , quien rápidamente se había convertido en una de las piezas fundamentales del ataque del equipo. Por eso, la noticia del regreso a los entrenamientos de Edinson Cavani adquiere otra trascendencia.

El Matador atravesó una larga recuperación y se sometió a diversos tratamientos para dejar atrás la hernia de disco que le impidió entrenarse con normalidad desde fines de 2025, y en lo que va del año, apenas participó en dos partidos y desde el 20 de febrero que no forma parte ni de una convocatoria .

No obstante, desde el cuerpo técnico y el propio jugador tienen en claro de que no van a acelerar su regreso para no dar otro paso en falso en cuanto a su estado físico.

La lesión podría recrudecerse y echar a la basura meses de trabajo. Por eso, la clave pasará por la su evolución en esta semana de cara al duelo ante Cruzeiro por Copa Libertadores.

Edinson Cavani Edinson Cavani

Ya eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura en manos de Huracán, Boca se juega ante Cruzeiro y U Católica la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores en lo que queda de semestre, y Cavani apunta a regresar para el duelo ante el elenco de Belo Horizonte. Si se entrena con normalidad y participa de la o las prácticas de fútbol, Cavani estará entre los concentrados.

Lo cierto es que la ausencia de Bareiro deja un hueco difícil de llenar, y la primera opción, la más lógica, es la de Milton Giménez que es habitual reemplazante. El delantero fue el que ocupó un lugar junto a Miguel Merentiel ante la ausencia del paraguayo, pero con el regreso de Cavani y la presencia de Zeballos, el armado de la parte ofensiva es una incógnita.