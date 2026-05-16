"Misión cumplida": la importante decisión que anunció Robert Lewandowski en FC Barcelona y a sus 37 años

El delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandowski , anunció este sábado que deja el club este verano europeo al final de su contrato "con la sensación de que la misión está cumplida", según un mensaje en su cuenta Instagram.

Desde que llegó procedente del Bayern de Múnich en 2022, el veterano goleador de 37 años ha disputado 191 partidos, en los que marcó 119 goles con el Barcelona en todas las competiciones.

Con el club catalán conquistó tres ligas, incluyendo esta última, y una Copa del Rey (2025).

"Después de cuatro años llenos de desafíos y de mucho trabajo, es hora de seguir adelante", escribió el futbolista en Instagram.

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I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships.



I will never forget the love I received from the fans from my very first days.

Catalonia is my place on earth.



Thank you… pic.twitter.com/xrggN3Gisv — Robert Lewandowski (@lewy_official) May 16, 2026

"Me voy con la sensación de que la misión está cumplida. Cuatro temporadas, tres campeonatos", añadió.

El delantero se unió al Barça en un momento bajo en lo deportivo y con problemas financieros, ayudando a devolverlo a la cima del fútbol español y a competir también por la Liga de Campeones.

000-32h94kz-jpg..webp Lewandowski celebra el 1-0 para Barcelona junto a Gavi AFP

"El Barça ha vuelto al lugar que le corresponde. Nunca olvidaré el cariño que recibí de la afición desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en el mundo", escribió el delantero polaco en su publicación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelona_es/status/2055606345445900392&partner=&hide_thread=false Gracias, Robert Lewandowski, por cada gol, cada lucha y cada momento mágico vistiendo estos colores. Culer para siempre. pic.twitter.com/C9jHJOzpUY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 16, 2026

En la historia de los goleadores de Barcelona

Con sus 119 goles con el Barcelona en todas las competiciones, el polaco se retira "siendo el decimocuarto máximo goleador de la historia del Barça", recordó el club en su mensaje de agradecimiento.

Más allá de sus goles, el club destacó "su liderazgo dentro y fuera del terreno de juego".

"Su profesionalidad, exigencia y compromiso le han convertido en un ejemplo para los futbolistas más jóvenes del vestuario", añadió la entidad.

Lewandowski, que no ha desvelado su próximo destino, jugará por última vez en el estadio Camp Nou del Barcelona este domingo contra el Real Betis, en la 37ª y penúltima jornada de LaLiga.

Preguntado por la marcha del delantero en la conferencia de prensa previa a este partido contra el Betis, el entrenador azulgrana Hansi Flick admitió que "no será fácil encontrar a alguien con el nivel de Robert, capaz de marcar 25-30 goles por temporada".

Obligado a "renovar el ataque"

"Es un gran profesional y un buen tipo. Lo echaremos de menos pero así es la vida", añadió el técnico alemán, quien recordó que ya tuvo a Lewandowski en su etapa como entrenador en el Bayern Munich y que los nueve títulos que ha ganado como entrenador "han sido todos con él".

Flick admitió también que con la marcha de Lewandowski y las dudas sobre la continuidad del inglés Marcus Rashford, cedido por el Manchester United, el Barcelona está obligado "a renovar el ataque", al contar por ahora con un solo delantero, el internacional Ferran Torres.

"¿Qué pasará la temporada que viene? No lo sé, estamos en el mercado", se limitó a decir el técnico.

000-32n67dc-jpg..webp Robert Lewandowski, expulsado César Manso / AFP

Lewandowski perdió protagonismo esta temporada ante la competencia de Ferrán Torres y por ahora anotó 18 goles en 44 partidos disputados.

Como azulgrana, al polaco le quedará la espinita de no haber podido ganar la Liga de Campeones, luego de haber caído en semifinales el año pasado ante el Inter y en cuartos esta temporada frente al Atlético de Madrid.

Según medios españoles, Lewandowski podría seguir su carrera en la liga saudita o en el pujante campeonato estadounidense, como va a hacer otra de las estrellas de LaLiga, el francés Antoine Griezmann, quien anunció recientemente su fichaje por Orlando.

AFP