Videos: el duro mensaje de Edinson Cavani luego de no poder volver a jugar con Boca Juniors mientras se recupera de su importante lesión

El delantero uruguayo de Boca Juniors, Edinson Cavani , sigue avanzando en su recuperación para tratar volver lo antes posible de su lesión y jugar de una vez junto a sus compañeros.

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El salteño no pudo ponerse a punto aún debido a la intensidad de los dolores en su espalda.

Según informó Referí, en Boca Juniors existe preocupación por lo que es su lesión.

El exdelantero y actual director deportivo de los xeneizes, Marcelo Delgado, fue quien más detalles dio de la situación actual de Edinson Cavani.

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Edinson Cavani

"Se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda, más allá de que tenía una hernia de disco o el disco le estaba apretando el nervio y bueno, tenía problemas ahí, así que le tuvieron que hacer dos bloqueos. Esperemos que se recupere pronto porque es un jugador muy importante para nosotros”, sostuvo el funcionario boquense en radio La Red de Argentina.

El nuevo mensaje de Cavani

Ya la semana anterior, Edinson Cavani se mostró haciendo ejercicios para intentar volver al grupo de Boca Juniors.

Este sábado, el delantero fue más crudo en sus comentarios de su propio mensaje.

A su cuenta de Instagram subió distintos videos con varios ejercicios que lo ayudan para tratar de paliar el dolor por su hernia de disco.

Edinson Cavani

"Se sigue y sin excusas,como debe ser…", escribió Cavani.

Como informó Referí, el delantero solo jugó cinco partidos en los últimos seis meses, ninguno de ellos los 90 minutos, y, en cuatro ocasiones, permaneció menos de 30 minutos en el campo.