El mensaje de Edinson Cavani mientras se recupera de la lesión de hernia de disco que solo lo dejó jugar cinco partidos en seis meses en Boca Juniors; mirá el video

Edinson Cavani continúa su recuperación para intentar volver lo antes posible de su lesión y sumarse a los trabajos de sus compañeros en Boca Juniors.

El futbolista no ha podido ponerse a punto y no ha jugado últimamente con los xeneizes.

Como informó el pasado viernes Referí, en Boca Juniors existe preocupación por lo que es su lesión.

El director deportivo del club, el exdelantero Marcelo Delgado, fue quien más detalles dio de la situación actual de Edinson Cavani.

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"Se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda, más allá de que tenía una hernia de disco o el disco le estaba apretando el nervio y bueno, tenía problemas ahí, así que le tuvieron que hacer dos bloqueos. Esperemos que se recupere pronto porque es un jugador muy importante para nosotros”, sostuvo el funcionario boquense en radio La Red de Argentina.

El mensaje de Edinson Cavani

Edinson Cavani solo jugó cinco partidos en los últimos seis meses, ninguno de ellos los 90 minutos, y, en cuatro ocasiones, permaneció menos de 30 minutos en el campo.

Esta es una de las grandes preocupaciones de Boca Juniors que, mientras juega por la Liga Argentina, también espera por el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Este domingo, Cavani subió un mensaje a sus redes, mientras busca recuperarse lo antes posible de esa hernia de disco.

Mientras se mostró trotando en la cinta en el Boca Predio, escribió: "Paso a paso. Cada día me convenzo más: NUNCA MUCHO CUESTA POCO...".