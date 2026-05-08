Mundial de infidelidad 2026: en qué lugar se ubicó Uruguay y cuál es el país con la mayor tasa de adulterio

La organización independiente World Population Review (WPR), dedicada a recopilar, analizar y visualizar datos demográficos, sociales y económicos globales, publicó el ranking de infidelidad por país.

La medición correspondiente a 2026 tomó como fuente cinco estadísticas y tasas de adulterio confeccionadas por entidades de cobertura internacional, entre las que se destacan BedBible, Outrage y Durex.

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Conforme a los resultados presentados por WPR, más de la mitad de las personas casadas en Tailandia admitieron haber sido infieles al menos una vez durante su matrimonio. En Europa, el adulterio también se mostró relativamente común.

De acuerdo con las conclusiones de la organización independiente, en algunos casos existen relaciones donde se permiten encuentros sexuales extramatrimoniales. "En Dinamarca, cerca del 46% de las personas admiten haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Alemania e Italia no se quedan atrás, con un 45% de las personas casadas que admiten haber sido infieles. Bélgica, Noruega y Francia también presentan tasas de infidelidad del 40% o superiores", repasó.

Al ahondar en los datos correspondientes a la nación del sudeste asiático, el vínculo por fuera de la pareja estuvo reservado para extraños. El mismo comportamiento presentó Dinamarca, el segundo país con la tasa más alta del mundo.

Ranking de infidelidad | ¿En qué lugar se ubicaron los países de América Latina y cuál fue la performance de Uruguay?

image Uruguay registró una tasa de infidelidad del 10%

Según el ranking de infidelidad 2026 presentado por WPR, el país latinoamericano con la mayor tasa de adulterio fue Brasil, al registrar un 35%. La principal vía de concreción se dio a través de citas coordinadas en aplicaciones.

Lo siguieron México, Argentina y Panamá, con un 34% cada uno. Por detrás aparecen Costa Rica y Chile, con 28% y 22%, respectivamente. Luego se ubicó Uruguay, con solo un 10% de infieles.