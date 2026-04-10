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Sudamericano sub 17: los resultados que necesita la selección uruguaya este domingo para clasificar a las semifinales y al Mundial

Se completa este fin de semana la primera fase del Grupo A en el que Uruguay terminó su participación el jueves con dos empates, un triunfo y una derrota

10 de abril de 2026 13:11 hs
Thiago Brizuela&nbsp;de la selección uruguaya sub 17 ante Ecuador por el Campeonato Sudamericano

Thiago Brizuela de la selección uruguaya sub 17 ante Ecuador por el Campeonato Sudamericano

FOTO: @Uruguay

La selección uruguaya sub 17 aseguró la clasificación a la ronda final del Sudamericano que se disputa en Paraguay tras la victoria que Chile logró ante Paraguay por 1-0 en el cierre de la cuarta fecha del Grupo A, este jueves de noche.

Los celestes, dirigidos por Ignacio "Nacho" González, le ganaron 2-1 a Colombia este jueves y llegaron a cinco puntos, luego del 1-1 ante Chile, 1-1 con Paraguay y la derrota frente a Ecuador por 2-1.

A falta de una fecha en el Grupo A, que se disputa este domingo (Colombia vs Paraguay y Chile vs Colombia, ambos a la hora 20 de Uruguay) y en la que la celeste tendrá libre, la selección de Nacho González se aseguró seguir en competencia porque no terminará quinto y último. Ese lugar será para Paraguay, Chile y Colombia.

La selección uruguaya tiene chances de clasificar a semifinales (en ese caso clasifica directo al Mundial) y para ello se deben dar dos resultados:

Uruguay 1-1 Chile: la celeste no aguantó con uno menos y Chile se lo empató en la hora en el debut por el Sudamericano Sub 17 de Paraguay

Uruguay 1-1 Paraguay: la selección sub 17 empató otra vez en el Sudamericano que llevará a siete países al Mundial; mirá el gol de Thiago Mora

  • Que Colombia empate o pierda ante Paraguay (en caso de empatar igualará a Uruguay con 5 puntos, y en el resultado entre ellos ganaron los celestes)
  • Que Chile y Colombia empaten (con ese resultado las dos selecciones igualan a Uruguay con 5 puntos y en los resultados entre ellos tienen menor saldo de goles)

Si hay un ganador en el partido Chile vs Colombia, en ese caso Uruguay jugará para definir del quinto al octavo puesto. Esas cuatro selecciones disputarán tres plazas para el Mundial.

En el escenario de que Uruguay avance a semifinales como segundo, enfrentará al primero del Grupo B, Brasil o Argentina. El ganador de ese partido será finalista.

Si termina tercero en el Grupo A enfrentará al cuarto del B y si culmina cuarto jugará con el tercero del B, para definir las otras tres plazas que tiene Conmebol para el Mundial.

Los ganadores de ese primer cruce clasificarán al Mundial y definirán el quinto puesto.

Los perdedores tendrán la última instancia del Mundial en la definición del séptimo lugar.

Sudamérica competirá con siete selecciones en el Mundial sub 17 de este año.

Así está la tabla de posiciones del Sudamericano sub 17:

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Así avanza, partido a partido, el Sudamericano sub 17:

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