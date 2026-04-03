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Uruguay 1-1 Chile: la celeste no aguantó con uno menos y Chile se lo empató en la hora en el debut por el Sudamericano Sub 17 de Paraguay

El combinado uruguayo volverá a jugar por el Sudamericano Sub 17 este domingo 5 de abril a las 20:00, contra el local Paraguay

3 de abril de 2026 19:09 hs
Gabriel da Silva celebra el gol de Uruguay contra Chile

Gabriel da Silva celebra el gol de Uruguay contra Chile

La selección uruguaya empató 1-1 con Chile en su debut por el Sudamericano Sub 17 2026 de Paraguay, en un partido marcado por la temprana expulsión del uruguayo Lautaro Blengio en la primera mitad.

Uruguay comenzó mejor el partido. A los 3 minutos de juego Vicente Pesce, de Paysandú FC, tuvo la primera del partido, pero fue cortado por la defensa chilena. Siete minutos después llegó el gol: Lautaro Blengio envió un córner al centro del área, donde el zaguero de Peñarol Gabriel Da Silva saltó más alto que todos y cruzó un cabezazo que decretó el 1-0.

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A los 22 la celeste sufrió la baja de Felipe de León, que debió ser sustituido por Dante Rodella, su compañero en Nacional.

Las malas noticias continuaron para el equipo dirigido por Ignacio González. A los 34 se fue expulsado Lautaro Blengio, juvenil de Wanderers, tras recibir una segunda tarjeta amarilla al pegar una patada alta al pelear una pelota con un rival chileno.

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Chile creció con un hombre de más y obligó a la celeste a replegarse durante todo el resto del partido, aunque sin demasiada claridad en sus llegadas. En los minutos finales se agigantó la figura del arquero uruguayo Luis Machín.

Parecía que Uruguay se llevaba los tres puntos, pero a los 94 minutos Chile encontró el empate. Bayron Lezama envió un pase al medio desde la derecha, la pelota rebotó en un defensa uruguayo y le quedó cerca del punto penal a Lucas López, que pateó de volea y puso el 1-1 definitivo.

El combinado uruguayo volverá a jugar este domingo 5 de abril a las 20:00, contra el local Paraguay, con la baja segura de Blengio y la posible salida de De León.

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