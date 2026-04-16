Sin pedir autorización, buque noruego hizo exploración sísmica en la plataforma continental de Uruguay e ingresó al Puerto de Montevideo

En medio de la discusión judicial por el amparo promovido por organizaciones sociales para detener la exploración sísmica que la empresa Viridien realiza en el mar uruguayo, un buque de otra compañía –sin tener relación con la primera– ingresó este martes al Puerto de Montevideo.

El arribo sorprendió a operadores locales y seguidores de los asuntos portuarios dado que no tenían en el radar que se produjeran nuevas campañas en los bloques offshore adjudicados por Ancap.

Según supo El Observador, el buque en cuestión es el SW Empress y tiene bandera noruega . De acuerdo con datos de la Administración Nacional de Puertos (ANP), prevé permanecer en el país hasta el miércoles 22 ya que ingresó para aprovisionarse.

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La semana pasada, el buque realizó tareas de exploración sísmica 2D dentro de las 350 millas náuticas que tiene Uruguay (compuestas por la zona económica exclusiva y la plataforma continental), pese a que no pidió autorización para realizarlas . La exploración forma parte de un proyecto de la empresa Searcher y las tareas se extendieron por aproximadamente cinco días . Antes había realizado una campaña de sísmica 3D en la cuenca Pelotas en Brasil.

La empresa no pidió la autorización argumentando que Uruguay aún no ratificó la decisión de Naciones Unidas de extender su plataforma continental, por lo que –a su entender– a más de 200 millas náuticas se aplica la Convención de Derechos del Mar y el país aún no posee derechos sobre los recursos del subsuelo ni jurisdicción para pedirle autorización a estos proyectos.

La posición dista de lo que anunció en 2016 el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando aseguró que la decisión de Naciones Unidas daba la “certeza sobre la extensión geográfica de los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo de la plataforma continental nacional hasta las 350 millas marinas”.

Ante la consulta de El Observador, desde Ambiente dijeron que no estaban al tanto del ingreso y que no había ninguna otra empresa autorizada.

Los jugadores del mercado

Searcher es una de las cuatro empresas (junto con APA, PGS y Viridien) que firmó –el período pasado– contratos con Ancap denominados “multicliente” para trabajar en los siete bloques que se habilitaron para la búsqueda.

Los bloques fueron adjudicados a empresas petroleras (Chevron, Shell, Challenger, APA e YPF, entre otras), las cuales pagan por la información recabada en la exploración sísmica para definir si dan nuevos pasos en la búsqueda mediante la realización de pozos.

A su vez, APA también avanza en las gestiones para realizar un pozo dentro del bloque OFF-6. El objetivo es hacerlo a fines de 2026 o comienzos de 2027.

Las tareas se realizarán mediante un buque de perforación de posicionamiento dinámico, apoyado por cuatro embarcaciones, con una campaña de aproximadamente 110 días, de los cuales 79 corresponden a perforación y el resto a movilización e instalación.

Se estima la participación de hasta 200 personas. Este bloque ya había sido explorado en 2016 por TotalEnergies, sin hallazgos de hidrocarburos, aunque permitió identificar un cuerpo de arenisca de alta porosidad de 135 metros a más de 2.200 metros bajo el lecho marino, marcando un hito tecnológico.