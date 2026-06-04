Del estadio de Danubio a la Palma de Juana de Ibarbourou: las palmeras icónicas atacadas por el picudo rojo y qué pasará con ellas

En la rambla de Pocitos hay 37 palmeras. Solo una está en avanzado estado de deterioro y con la mitad de su copa sin hojas: la Palma de Juana de Ibarbourou.

Pero no es que el picudo rojo tenga predilectas, sino que la palmera del año 1966, la que aparece en el dorso del billete de $1000 y se ha vuelto un ícono de esa zona de la rambla, es una de las únicas phoenix canariensis, la especie favorita del picudo.

El picudo rojo llegó a la palmera en homenaje a Juana de Ibarbouru en la Rambla: le quitarán las partes afectadas

Los parques y avenidas arrasados por el picudo rojo: Bulevar Artigas ya perdió más de las mitad de las palmeras

Casi todas las demás de esa rambla -34 de 36- son Wahsingonia, una especie que casi nunca es atacada por el gorgojo.

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De todas formas, puede que no sea el fin. Por su relevancia simbólica, la Intendencia de Montevideo aplicó un procedimiento más exhaustivo al de otras palmeras afectadas. Primero se la trató con endoterapia y baño de copa, pero no funcionó. Semanas atrás se dio un paso más: se le hizo una intervención que se llama cirugía, donde le sacan algunas partes afectadas.

“Viene progresando”, valoró en diálogo con El Observador el director de Espacios Públicos de la comuna, Marcelo Roux.

La Palma de Juana de Ibarbourou es una de las palmeras icónicas que ha sido afectada por el gorgojo que avanza sin freno, rompiendo paisajes que se construyeron durante décadas en la ciudad.

Jardines del Hipódromo

La primera palmera icónica en caer fue una que tenía especial relevancia para los futboleros: la de Jardines del Hipódromo, el estadio de Danubio.

Enclavada en la tribuna visitante, algo descentrada, la palmera fue testigo de cientos de partidos a lo largo de las décadas. Incluso sobrevivió a la tarde de 2004 en que la hinchada de Cerrito la prendió fuego. Pero 20 años después, en 2024, el picudo rojo llegó y la mató. Hoy, su tronco sin hojas continúa en la parte alta de la tribuna.

“Hicimos todo lo posible”, indicaron a El Observador desde el club franjeado, que relataron los tratamientos con los que intentaron salvar el árbol. Actualmente está en pie, aunque “pelada”.

El club, por el momento, no tiene previsto realizar cambios en el lugar, como removerla o plantar nuevas.

Bulevar Artigas

Uno de los paisajes clásicos donde abundan -o abundaban- las palmeras es el de Bulevar Artigas.

Picudo rojo bulevar artigas Tareas de retiro de una palmera en Bulevar Artigas en noviembre de 2025 Foto: Federico Gutierrez / FocoUy

Allí es donde el picudo hizo peores estragos. Según informó la comuna a El Observador a través de una solicitud de acceso a la información pública, hasta abril ya se habían retirado 155 palmeras de las 293 que había en todo su recorrido.

La avenida perdió más de la mitad de sus árboles y el gobierno departamental buscará recuperar el paisaje, pero con “otros árboles”, indicó Roux. Lo mismo podría pasar en otras avenidas donde típicamente había palmeras y se han visto diezmadas, como Juan Carlos Blanco en el Prado.

Plaza Independencia

El caso de la Plaza Independencia es distinto. Allí, históricamente, se ubicaban 33 palmeras, en homenaje a los 33 Orientales.

Picudo rojo plaza independencia Palmera talada en Plaza Independencia en noviembre de 2025 Foto: Gastón Britos / FocoUy

Sin embargo, el gorgojo mató a cuatro, que ya fueron retiradas en noviembre de 2025 y marzo de 2026.

El director de Espacios Públicos indicó que las sobrevivientes se están tratando para prevenir inconvenientes y que se está “definiendo las especies que se van a replantar” en ese punto de la Ciudad Vieja. “Posiblemente sea otra especie de palmera”, adelantó.