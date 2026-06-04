"Queremos quitar ese miedo": directora de Primaria aclara que los docentes pueden hablar con la prensa

Los docentes —cuéntese entre ellos también a los directores e inspectores— son como la mayonesa de un sándwich: reciben presiones de arriba y de abajo. Por eso un comunicado de Primaria, donde se daba a entender que todo contacto de maestros y otros funcionarios con la prensa debe ser mediado por el Departamento de Comunicación oficial, causó “consternación y miedo” .

La directora general de Primaria, Gabriela Salsamendi, aclaró a El Observador que la comunicación en cuestión solo intentaba ordenar y hasta agilizar aquello que ya existe , pero jamás cercenar la voz de los docentes que son libres de hablar de aquellas cosas que no revelen datos sensibles o reservados. Y en ese sentido fue enfática: “Queremos quitar ese miedo” .

¿Por qué se da la comunicación —que había generado confusión— si la normativa vigente es la misma que siempre? Salsamendi explicó que más allá de que partió de un caso puntual de un intento de ingreso sin autorización a dos escuelas, se quiere evitar que ante cualquier polémica haya cámaras en la puerta de un centro educativo y pidiendo la voz de la directora que tal vez ni siquiera sabe qué le van a preguntar. Y en eso vuelve a una distinción:

“Una cosa es que una directora invite a los medios de su localidad a un evento” y otra es que los periodistas se metan a prepo en un evento sin autorización , filmen las caras de niños sin permiso.

También aclaró que no toda solicitud debe pasar por Comunicación, por la sencilla razón de que sería impracticable. Sino que es la autorización del jerarca inmediato cuando es un tema del que se tiene dudas sobre si se puede difundir.

El formulario que se quiere implementar es para acelerar los trámites y ordenar mejor. Antes sucedía que un periodista que pedía autorización para el ingreso a una escuela debía esperar una autorización que llegaba hasta la máxima jerarquía de Primaria. La idea ahora, según Salsamendi, es que se agilice el proceso y desde Comunicación hagan el nexo con la escuela para que todo fluya: para la mejor labor periodística y de la escuela.

La directora general quiso en ese sentido quitarles peso y temor a los equipos docentes: “Buscamos que los docentes y directores puedan poner la cabeza en pensar en los niños, las niñas, en mejorar los aprendizajes, las autonomías de las escuelas (…) Queremos que los docentes se animen, que piensen una nueva forma de hacer escuela”.