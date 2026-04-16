La Intendencia de Salto presentó una denuncia penal contra jerarca de la administración Lima por desvíos de materiales de construcción

La Intendencia de Salto , liderada por el nacionalista Carlos Albisu , presentó este jueves una denuncia penal contra una exjerarca de la administración municipal durante el gobierno del frenteamplista Andrés Lima .

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Según informó la administración en un comunicado, la denuncia sepresentó contra Nelly Rodríguez , quien ocupó la Dirección de Vivienda de la intendencia .

La sospecha es que Rodríguez desvío materiales de construcción que fueron entregados por el Ministerio de Vivienda a la intendencia para entregárselos a familias que no estaban inscriptas en los programas de beneficios.

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WhatsApp Image 2026-04-16 at 14.03.29 (1) Los abogados de la Intendencia de Salto

"Por orden de Rodríguez se desconocieron listas y detalles de familias que deberían ser beneficiarias del programa impulsado por la citada Secretaría de Estado (por el Ministerio de Vivienda), en coordinación con la Intendencia de Salto", señala el comunicado.

De esta manera, familias que no eran beneficiarias del programa recibieron materiales.

"En algunos casos los habilitados solo recibieron una parte de lo previsto y el resto se destinó a otros lugares", señala el escrito de la intendencia.

Además, se constataron casos —según la intendencia— en los que personas recibieron materiales "por órdenes directas de la exjerarca", "sin constatar que estuvieran dentro del grupo de beneficiarios".

Para la administración de Albisu, Rodríguez hizo un "manejo antojadizo y discrecional" de los programas y se constató que los desvíos se "agudizaron" en el período de campaña electoral departamental.