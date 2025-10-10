Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
cielo claro
Sábado:
Mín  16°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / RESPUESTA A LA JUTEP

Albisu calificó de "ataque político" la denuncia de la Jutep y confirmó que el hijo del secretario general seguirá en su cargo

La Jutep afirmó que el gobierno de Salto incurrió "en un acto de corrupción", debido a que el hijo del secretario general fue nombrado como director de Obras

10 de octubre 2025 - 19:28hs
Carlos Albisu, intendente de Salto

Carlos Albisu, intendente de Salto

Foto: Vicente Masarino/Focouy

El intendente de Salto, Carlos Albisu, calificó la denuncia de la Jutep como "un claro ataque político" a su gobierno y confirmó que el hijo del secretario general de la comuna seguirá en el cargo de director de Obras.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) advirtió que se estaba incurriendo "en un acto de corrupción", ya que en el cargo de director de Obras fue designado Juan Manuel Texeira, hijo de Walter Texeira, quien es el secretario general salteño.

El informe de la Jutep asegura que el puesto en esta dirección "depende en forma directa de la Secretaría General" de esta intendencia y que se violan varias legislaciones del "Código de Ética en la Función Pública".

Más noticias
Intendencia de Salto
SALTO

Jutep señaló "corrupción" en la Intendencia de Salto por nepotismo: el director de Obras es el hijo del secretario general

Sindicatos municipales se reunieron con Orsi 
REUNIÓN

Sindicatos municipales se reunieron con Orsi por despidos en Salto, ley de ingresos a Intendencias y recortes de horas extra en Montevideo

"Estamos ante un claro ataque político, sin ningún fundamento legal, que solo busca desprestigiar al gobierno de Salto, y no estamos dispuestos a dejarlo pasar”, dijo Albisu este viernes en una conferencia de prensa después que se conociera el documento de este organismo. Además contó que le darán una respuesta legal a la resolución.

El intendente blanco, electo bajo el lema de Coalición Republicana, agregó que el documento “emplea calificativos totalmente fuera de lugar, ofensivos para con el gobierno de Salto, basándose en un dibujo que pretendió ilustrar el organigrama de la Intendencia, elaborados y heredados ambos —el dibujo y el organigrama— del gobierno de (Andrés) Lima”.

"Resulta absolutamente insólito que la Jutep tome una resolución basándose en un dibujo ilustrativo, desconociendo el decreto 7.327 del año 2021, que es ley departamental aprobada por la Junta Departamental, además de las normas constitucionales que determinan las facultades del intendente", agregó Albisu.

Según contó el intendente, esta normativa “establece con claridad la estructura orgánica y administrativa del Gobierno Departamental de Salto, y allí se determina que el Departamento de Obras no depende ni tiene relación directa con la Secretaría General de la Intendencia”. Es decir, que Texeira no estaría dependiendo en forma directa de su padre, como sí afirmó la denuncia de la Jutep.

“El mismo articulado define, en una redacción de fácil comprensión lectora, qué dependencias se vinculan directamente con la Secretaría General”, sentenció el nacionalista.

El documento fue firmado por la presidenta Ana Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti, ambos del Frente Amplio.

El informe no lleva la firma del director designado por la oposición, el nacionalista Luis Calabria, quien todavía no está en funciones. Este documento también señaló que "el nepotismo es una práctica que debilita las bases del Estado".

Temas:

Jutep Carlos Albisu salto Intendencia de Salto

Seguí leyendo

Las más leídas

La Niña ha regresado: Metsul confirma la llegada del fenómeno meteorológico que durará de tres a cinco meses
CLIMA

"La Niña ha regresado": Metsul confirma la llegada del fenómeno meteorológico que durará "de tres a cinco meses"

Ignacio Laquintana
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay 1-0 República Dominicana: triunfo celeste con gol de Ignacio Laquintana y varios debuts; mirá el compacto

Nuevos conductores se suman al informativo de Canal 12: los periodistas elegidos para una de las ediciones de Telemundo
CANAL 12

Nuevos conductores se suman al informativo de Canal 12: los periodistas elegidos para una de las ediciones de Telemundo

Facundo Torres celebra su primer gol con Uruguay
AMISTOSO

Uruguay vs República Dominicana: día, hora y dónde ver a la celeste en el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos