Albisu calificó de "ataque político" la denuncia de la Jutep y confirmó que el hijo del secretario general seguirá en su cargo

El intendente de Salto , Carlos Albisu , calificó la denuncia de la Jutep como "un claro ataque político" a su gobierno y confirmó que el hijo del secretario general de la comuna seguirá en el cargo de director de Obras .

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) advirtió que se estaba incurriendo "en un acto de corrupción" , ya que en el cargo de director de Obras fue designado Juan Manuel Texeira , hijo de Walter Texeira , quien es el secretario general salteño.

El informe de la Jutep asegura que el puesto en esta dirección "depende en forma directa de la Secretaría General" de esta intendencia y que se violan varias legislaciones del "Código de Ética en la Función Pública" .

" Estamos ante un claro ataque político , sin ningún fundamento legal, que solo busca desprestigiar al gobierno de Salto, y no estamos dispuestos a dejarlo pasar”, dijo Albisu este viernes en una conferencia de prensa después que se conociera el documento de este organismo. Además contó que le darán una respuesta legal a la resolución .

El intendente blanco, electo bajo el lema de Coalición Republicana, agregó que el documento “emplea calificativos totalmente fuera de lugar, ofensivos para con el gobierno de Salto, basándose en un dibujo que pretendió ilustrar el organigrama de la Intendencia, elaborados y heredados ambos —el dibujo y el organigrama— del gobierno de (Andrés) Lima”.

"Resulta absolutamente insólito que la Jutep tome una resolución basándose en un dibujo ilustrativo, desconociendo el decreto 7.327 del año 2021, que es ley departamental aprobada por la Junta Departamental, además de las normas constitucionales que determinan las facultades del intendente", agregó Albisu.

Según contó el intendente, esta normativa “establece con claridad la estructura orgánica y administrativa del Gobierno Departamental de Salto, y allí se determina que el Departamento de Obras no depende ni tiene relación directa con la Secretaría General de la Intendencia”. Es decir, que Texeira no estaría dependiendo en forma directa de su padre, como sí afirmó la denuncia de la Jutep.

“El mismo articulado define, en una redacción de fácil comprensión lectora, qué dependencias se vinculan directamente con la Secretaría General”, sentenció el nacionalista.

El documento fue firmado por la presidenta Ana Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti, ambos del Frente Amplio.

El informe no lleva la firma del director designado por la oposición, el nacionalista Luis Calabria, quien todavía no está en funciones. Este documento también señaló que "el nepotismo es una práctica que debilita las bases del Estado".