Nacional / SALTO

Jutep señaló "corrupción" en la Intendencia de Salto por nepotismo: el director de Obras es el hijo del secretario general

"El nepotismo es una práctica que debilita las bases del Estado", señala el informe firmado por los directores del oficialismo

10 de octubre 2025 - 18:09hs
Intendencia de Salto

Intendencia de Salto

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) advirtió que la Intendencia de Salto, a cargo de Carlos Albisu, incurrió "en un acto de corrupción" debido a que se nombró en el cargo de director de Obras al hijo del secretario general de la comuna.

El informe de la Jutep asegura que el puesto en esta dirección "depende en forma directa de la Secretaría General" de esta intendencia y que se violan varias legislaciones del "Código de Ética en la Función Pública".

En el cargo de director de Obras fue designado Juan Manuel Texeira, hijo de Walter Texeira, quien es el secretario general salteño, tal como informó Caras y Caretas en su momento.

La denuncia afirma que "a sabiendas de lo irregular de la actuación, realizó la designación, firmando la resolución en lugar del secretario general, el funcionario Alejandro Secco, a quien en la misma fecha, autorizaron a firmar, entre otros, resoluciones en sustitución del secretario general de la Intendencia de Salto".

"Exhortar a la Intendencia de Salto, a que se adopten las medidas correspondientes, revirtiendo asimismo la situación denunciada conforme lo dispuesto en el art. 36 del Código de Ética en la Función Publica, de lo que se solicita se informe a este organismo en un plazo de treinta días", concluye el documento firmado por la presidenta Ana Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti, ambos del Frente Amplio.

El informe no lleva la firma del director designado por la oposición, el nacionalista Luis Calabria, quien todavía no está en funciones.

La Jutep recibió una denuncia anónima después la publicación del hecho en el medio Caras y Caretas, y raíz de esto desarrolló la investigación.

A su vez, recordaron el artículo 36 del Código de Ética: "Queda prohibida la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge o concubina. Si ingresare a la oficina un funcionario que mantenga los vínculos mencionados en el inciso anterior, la autoridad competente dispondrá los traslados necesarios, sin que se perjudique la categoría de funcionario alguno”.

Además, el organismo señala que "el nepotismo es una práctica que debilita las bases del Estado y corroe la confianza que la ciudadanía deposita en sus instituciones, que en modo alguno debe naturalizarse porque puede abrir la puerta a otras prácticas corruptas como el clientelismo o el tráfico de influencias, entre otras".

Temas:

Jutep Intendencia de Salto Carlos Albisu

