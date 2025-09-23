Albisu afirmó que cese de 292 trabajadores de la Intendencia de Salto fue por convenio "mal hecho" y cuestionó a anterior administración

El intendente de Salto , Carlos Albisu , afirmó que el cese de 292 de trabajadores de su comuna se debió a que el convenio de su ingreso estaba "mal hecho" y cuestionó a la pasada administración del frenteamplista Andrés Lima .

"Es un tema netamente técnico, no es político. Acá hay 292 ingresos directos que fueron durante la administración pasada con un convenio firmado prácticamente sobre el cambio de mando ", dijo el intendente en diálogo con Telemundo (Canal 12).

"Sí hubo un juego político con esas personas por parte de la administración anterior , jugaron con la necesidades de mucha gente", agregó Albisu sobre la gestión de Salto, que cambió de signo político en las pasadas elecciones departamentales.

El ahora intendente fue el candidato nacionalista del lema Coalición Republicana , con el que compitieron también en Montevideo y Canelones, aunque solo lograron superar al oficialismo en Salto.

"Nos duele", dijo Albisu sobre los ceses, "pero hay que poner orden en tanto desorden que hay en el departamento", sentenció.

Si bien habrá ceses debido a que el convenio estaba "mal hecho", también "hay una evaluación que vienen haciendo las direcciones para que después algunos de esos 292 sean retomados", según el intendente.

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) se solidarizó con los trabajadores en cuestión. "Repudiamos las políticas revanchistas que hoy el Intendente Albisu pone en marcha", expresó el sindicato en un comunicado.

Según Adeom estos trabajadores "habían adquirido legítimamente su estabilidad laboral a través del Convenio Colectivo".