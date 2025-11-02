Casi 60% de los salteños aprueba la gestión del blanco Carlos Albisu, que triplica la evaluación de su antecesor del FA

Con la candidatura del nacionalista Carlos Albisu , la Intendencia de Salto fue durante las últimas elecciones el gran acierto de la Coalición Republicana al juntar fuerzas a nivel departamental para desplazar al Frente Amplio. Los coalicionistas derrotaron a la izquierda tras dos períodos consecutivos con Andrés Lima a la cabeza.

De acuerdo a un estudio de Opción Consultores , al que accedió El Observador, la nueva gestión de Albisu recoge una evaluación favorable en un 59% de los consultados. El nacionalista, amigo personal del expresidente Luis Lacalle Pou y ex titular uruguayo en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande -obligado a renunciar por clientelismo-, tiene por el contrario solo un 7% de desaprobación.

Por otro lado, uno de cada cuatro indicó que no tiene una valoración "ni buena ni mala", al tiempo que otro 9% contestó que "no sabe/no contesta". La gestión de Albisu encuentra a sus mayores simpatizantes entre los salteños mayores de 60 años y personas de sectores medios y altos.

Por el contrario, la anterior administración frenteamplista legada por Andrés Lima -hoy presidente del Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir)- muestra una desaprobación del 52%. Solo uno de casa cinco contestó que su gestión fue "buena" o "muy buena".

Entre los frenteamplistas consultados, un 36% aprobó su administración, en contraste a un 46% de votantes frentistas que dieron su visto bueno al desempeño de Albisu.

Dos tercios de los consultados respondió que es "bueno" o "muy bueno" el rendimiento del nuevo intendente nacionalista. En ese plano, la desaprobación es de un 6%.

Ficha técnica

El trabajo de Opción Consultores consistió en una encuesta telefónica exclusiva para la Intendencia de Salto aplicada a 499 casos de personas mayores de edad que residen en Salto.

El relevamiento tuvo lugar del 9 al 17 de octubre. El margen de error de los resultados es de 4,5% para un nivel de confianza del 95%, indicó la consultora.