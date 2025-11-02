Dólar
Montevideo
19°C
cielo claro
/ Nacional / INCAUTADO

Punta del Este: chileno manejó a más de 150 km/h, generó nueve multas en un día y la intendencia le incautó el auto de lujo

El auto BMW 420i de color negro acumuló 18 infracciones en una semana, nueve de ellas en un solo día en Punta del Este

2 de noviembre 2025 - 12:45hs
Auto incautado
Intendencia de Maldonado

La Intendencia de Maldonado incautó en las últimas horas un vehículo de matrícula chilena que acumuló varias infracciones en el tránsito por exceso de velocidad en Punta del Este.

Según detalló la comuna, el auto BMW 420i de color negro acumuló 18 infracciones en una semana, nueve de ellas en un solo día.

Todas las faltas fueron registradas por el sistema de fiscalización electrónica entre el 24 y el 31 de octubre, tanto en rutas nacionales como en calles del principal balneario. Puntualmente se registraron varios casos de exceso de velocidad en la rambla Claudio Williman.

El mayor registro de velocidad fue de 156 kilómetros por hora en la ruta 10 a la altura de la avenida Héctor Soria.

Luego de que el Departamento de Movilidad detectara las infracciones, personal de la comuna lo monitoreo por varios día hasta que logró capturarlo e incautarlo en horas de la madrugada de este domingo.

Punta del Este chileno multa

