La cadena H&M anunció cuándo abrirá su primera tienda en Punta del Este

La cadena de indumentaria H&M anunció la fecha de apertura de su tienda en Punta Shopping, la primera de la marca fuera de Montevideo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Las puertas de H&M Punta Shopping se abrirán el jueves 20 de noviembre a las 10 de la mañana .

Según informó la marca habrá más de 200 gift cards para los primeros clientes que lleguen a esperar la apertura, incluyendo una de $ 6.000 para la primera persona en la fila; música de DJ, cabina de fotos y stand de café. A las 10:00 horas se realizará el simbólico corte de cinta con el que quedará inaugurada la tienda.

STARTUPS Tras trabajar 20 años en el sector financiero lanzaron una plataforma para autogestionar las deudas y ya suman más de 120.000 usuarios en menos de un mes

HISTORIA Impulsó Easy Taxi y Uber en Uruguay, temió por su vida, emigró y planea regresar para transformar el transporte en Uruguay: la historia de John Tarin

“Estamos muy felices de anunciar la fecha de la apertura a de nuestra primera tienda en Punta del Este. Esta inauguración es muy especial, no solo porque marca la llegada a un destino clave en el Uruguay, sino porque, además, presentaremos aquí nuestro nuevo concepto de tiendas diseñado para elevar la experiencia de nuestros clientes. Y lo celebraremos junto al gran equipo local que lo ha hecho posible, y junto a los clientes que ese día nos acompañen, y a quienes les tendremos preparadas sorpresas y nuestra mejor colección de moda de verano”, señaló Anna Barigazzi, Sales Manager de H&M para Chile, Perú y Uruguay.

La cadena cuenta con otros tres locales en Montevideo Shopping, Punta Carretas y Nuevocentro Shopping.

¿Cómo será la tienda?

Para su primera tienda en Punta del Este la cadena incorporará un nuevo concepto de diseño que aplica internacionalmente con el fin de ofrecer una experiencia de compra más moderna, inspiradora y acogedora.

‘El espacio presenta una nueva estética contemporánea, con áreas abiertas, materiales naturales y un sistema de iluminación 100% LED de bajo consumo, diseñado para reducir la huella de carbono. Los interiores combinan madera, piedra y acero con detalles en vidrio templado, priorizando la durabilidad y el uso de materiales reciclables”, detallaron desde la compañía.

Además habrá distintos conceptos como: Womenswear, Menswear, Kids, la línea juvenil Divided y la marca deportiva H&M Move que se suma al servicio Click & Collect, que permite comprar online y retirar en tienda.