Directorio de la ANP intimó al depósito logístico Lobraus a pagar deudas pendientes por más de US$ 500.000

La decisión se tomó este miércoles con los votos del presidente del organismo, Pablo Genta, y el vicepresidente, Constante Mendiondo; el director Jorge Gandini se excusó

29 de octubre 2025 - 18:46hs
Maximiliano Montautti

La resolución, a la que accedió El Observador, señala que el Área Jurídico Notarial informó que “ante el incumplimiento conviene al interés de la ANP intimar el pago bajo apercibimiento de constituir la mora y demás acciones legales que por derecho correspondan”.

Ante eso, el directorio resolvió -con los votos de Genta y Mendiondo- intimar mediante telegrama colacionado a la empresa Lobraus Puerto Libre por el plazo de tres días. el pago de las facturas detalladas por el Departamento Financiero Contable que suman la cantidad de US$ 487.142 y $ 2.340.158, más los intereses devengados hasta que se haga efectivo el pago, bajo apercibimiento de constitución de mora y demás acciones legales que correspondan.

