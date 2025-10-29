Directorio de la ANP intimó al depósito logístico Lobraus a pagar deudas pendientes por más de US$ 500.000

Lobraus

Por Maximiliano Montautti

El directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) resolvió intimar a la empresa Lobraus para que cumpla con el pago de deudas atrasadas en un plazo de tres días. La compañía que presta servicios logísticos en el puerto de Montevideo mantiene facturas pendientes por US$ 487.142 y $ 2.340.158.

El directorio de la ANP sesionó este miércoles y la decisión se tomó con el visto bueno del presidente del organismo, Pablo Genta, y el vicepresidente Constante Mendiondo. El director por el Partido Nacional, Jorge Gandini se excusó por estar en medio de un diferendo con la compañía. Para determinar la intimación se tomó en cuenta un informe del Departamento Financiero Contable del organismo.

ANP.webp La resolución, a la que accedió El Observador, señala que el Área Jurídico Notarial informó que “ante el incumplimiento conviene al interés de la ANP intimar el pago bajo apercibimiento de constituir la mora y demás acciones legales que por derecho correspondan”.

Ante eso, el directorio resolvió -con los votos de Genta y Mendiondo- intimar mediante telegrama colacionado a la empresa Lobraus Puerto Libre por el plazo de tres días. el pago de las facturas detalladas por el Departamento Financiero Contable que suman la cantidad de US$ 487.142 y $ 2.340.158, más los intereses devengados hasta que se haga efectivo el pago, bajo apercibimiento de constitución de mora y demás acciones legales que correspondan.