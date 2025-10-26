Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Lunes:
Mín  13°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / OPORTUNIDAD

ANP abrió llamado laboral con sueldo superior a $109 mil: mirá los requisitos y cómo anotarse

El salario mensual supera los $109.000 y las inscripciones para el llamado estarán abiertas hasta el 17 de noviembre

26 de octubre 2025 - 16:49hs
ANP.webp

La Administración Nacional de Puertos (ANP) abrió un llamado laboral para cubrir un puesto de electricista naval, con contrato por 180 días y una remuneración mensual que supera los $109.000. La inscripción estará habilitada hasta el 17 de noviembre a las 15:00 horas, exclusivamente a través de la página oficial del organismo.

Se trata de un contrato por campaña de dragado en el Puerto de Montevideo, con una carga horaria de 48 horas semanales, detalla el llamado publicado por la ANP.

Sueldo y condiciones laborales

Según las bases publicadas por la ANP, el sueldo nominal asciende a $109.049,70 por una jornada de 48 horas semanales. El jornal especial bajo régimen de dragado es de $14.278,20, con valores ajustables a la fecha de ingreso conforme a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo.

Más noticias
comision administrativa del poder legislativo: llamado a concurso
COMUNICADO

Comisión Administrativa del Poder Legislativo: Llamado a Concurso

Refinería de Ancap
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de Ancap ofrece sueldo de $70 mil y requiere ciclo básico de liceo o UTU: cómo anotarse

El contrato corresponde a tareas en embarcaciones oficiales del puerto capitalino. La modalidad de trabajo es por tiempo determinado, en el marco de operativas específicas vinculadas al dragado.

Requisitos para postularse

Entre los requisitos excluyentes que deben cumplir los aspirantes se destacan:

  • Tener ciudadanía natural o legal.

  • Ser mayor de 18 años al momento de la inscripción.

  • Contar con libreta de embarque de máquinas vigente.

  • Tener los cursos OMI vigentes al momento de la postulación.

  • Residir a menos de 50 km del Puerto de Montevideo si se vive en departamentos limítrofes.

  • Presentar libreta de marinero de máquinas y acreditar formación específica en electricidad, electricidad naval o electrotecnia. En caso de contar con libreta de formación superior, no se requiere certificación adicional.

  • Poseer formación como 3er. maquinista o 2do. maquinista.

Los postulantes deberán inscribirse en una única categoría. Aquellos que se anoten en más de una serán eliminados de ambas listas, advierte la convocatoria, que también contempla un llamado simultáneo para mecánicos.

Documentación requerida

Los interesados deberán presentar tanto los documentos originales como sus respectivas fotocopias. La lista incluye:

  • Cédula de identidad vigente.

  • Credencial cívica y constancias de voto.

  • Libreta de embarque habilitante.

  • Carné de salud vigente.

  • Cursos OMI vigentes.

  • Comprobante de domicilio (recibo de UTE, OSE, Antel o constancia policial).

  • Formulario de inscripción web impreso.

  • Certificados de egreso de la formación requerida.

Inscripción y consultas

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del sitio oficial de la ANP.

Para consultas, los interesados pueden escribir al correo [email protected] o comunicarse telefónicamente al 1901 (internos 2419 o 2405).

Temas:

Llamado ANP Llamado laboral

Seguí leyendo

Las más leídas

La senadora de El Abrazo, Patricia Kramer junto al senador socialista Gustavo González
FRENTE AMPLIO

Sector de Pata Kramer dijo que "cometió errores de contenido y de forma" en entrevista con Petinatti donde habló de Israel y Palestina

Raúl Abirad (2025). Foto: Federica Bordaberry.

Ser testigo de la vida de Rosa Luna: la historia de Raúl Abirad, el hombre que un día la siguió en un desfile y nunca se fue de su lado

Yamandú Orsi, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz anuncian la rescisión del contrato de Cardama en Torre Ejecutiva el 22 de octubre de 2025
NEWSLETTER ENCLAVE

Cardama: luces amarillas que no se advirtieron

Pago de jubilaciones
PASIVIDADES

BPS publicó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para noviembre 2025: aquí todas las fechas

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos