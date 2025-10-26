ANP abrió llamado laboral con sueldo superior a $109 mil: mirá los requisitos y cómo anotarse

La Administración Nacional de Puertos (ANP) abrió un llamado laboral para cubrir un puesto de electricista naval , con contrato por 180 días y una remuneración mensual que supera los $109.000 . La inscripción estará habilitada hasta el 17 de noviembre a las 15:00 horas , exclusivamente a través de la página oficial del organismo.

Se trata de un contrato por campaña de dragado en el Puerto de Montevideo, con una carga horaria de 48 horas semanales , detalla el llamado publicado por la ANP.

Según las bases publicadas por la ANP, el sueldo nominal asciende a $109.049,70 por una jornada de 48 horas semanales. El jornal especial bajo régimen de dragado es de $14.278,20 , con valores ajustables a la fecha de ingreso conforme a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo .

El contrato corresponde a tareas en embarcaciones oficiales del puerto capitalino. La modalidad de trabajo es por tiempo determinado, en el marco de operativas específicas vinculadas al dragado.

Requisitos para postularse

Entre los requisitos excluyentes que deben cumplir los aspirantes se destacan:

Tener ciudadanía natural o legal .

Ser mayor de 18 años al momento de la inscripción.

Contar con libreta de embarque de máquinas vigente.

Tener los cursos OMI vigentes al momento de la postulación.

Residir a menos de 50 km del Puerto de Montevideo si se vive en departamentos limítrofes.

Presentar libreta de marinero de máquinas y acreditar formación específica en electricidad, electricidad naval o electrotecnia . En caso de contar con libreta de formación superior, no se requiere certificación adicional.

Poseer formación como 3er. maquinista o 2do. maquinista.

Los postulantes deberán inscribirse en una única categoría. Aquellos que se anoten en más de una serán eliminados de ambas listas, advierte la convocatoria, que también contempla un llamado simultáneo para mecánicos.

Documentación requerida

Los interesados deberán presentar tanto los documentos originales como sus respectivas fotocopias. La lista incluye:

Cédula de identidad vigente.

Credencial cívica y constancias de voto.

Libreta de embarque habilitante .

Carné de salud vigente.

Cursos OMI vigentes.

Comprobante de domicilio (recibo de UTE, OSE, Antel o constancia policial).

Formulario de inscripción web impreso.

Certificados de egreso de la formación requerida.

Inscripción y consultas

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del sitio oficial de la ANP.

Para consultas, los interesados pueden escribir al correo [email protected] o comunicarse telefónicamente al 1901 (internos 2419 o 2405).