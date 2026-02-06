Llamado laboral de OSE ofrece sueldo de $119 mil por 40 horas semanales: mirá requisitos y cómo anotarse

Obras Sanitarias del Estado ( OSE ) abrió un llamado laboral para cubrir un puesto de ingeniero civil con un perfil hidráulico-ambiental . La convocatoria, que ofrece un sueldo mensual de $119.334,55 por 40 horas semanales , estará abierta hasta el próximo 16 de febrero .

El cargo tiene como principal responsabilidad el desarrollo de estudios técnicos relacionados con el uso de los recursos hídricos, la contaminación de los cursos de agua y el tratamiento de efluentes. Los interesados deberán demostrar una sólida formación técnica y capacidad para abordar desafíos en el ámbito ambiental e hidráulico.

Los requisitos establecidos por OSE para postularse son claros. Para participar, es necesario ser ciudadano uruguayo o contar con al menos tres años de ciudadanía legal, además de tener 18 años cumplidos al momento del cierre de inscripciones y no desempeñar ningún cargo público remunerado (excepto cargos docentes) al momento de la firma del contrato.

AGUA POTABLE "Sucia y con olor a podrido": usuarios denuncian calidad de agua de OSE pese a comunicado oficial del ente

OSE Diputado colorado propuso exonerar pago de factura de OSE a usuarios afectados por "mal olor y mal gusto" del agua

En cuanto al perfil profesional, los postulantes deben poseer un título universitario de ingeniero civil con especialización en hidráulica y medio ambiente, otorgado por la Universidad de la República o instituciones equivalentes reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones se deben realizar a través del sitio web de OSE, donde los interesados deben completar el formulario correspondiente. Además, deberán presentar documentación como:

Cédula de identidad vigente

Credencial cívica

Título habilitado

Currículum vitae completo

Declaración jurada y, en caso de haber trabajado en OSE en los últimos 12 meses, constancia de desempeño y evaluación de actuación.

El proceso de inscripción cierra el lunes 16 de febrero, por lo que los aspirantes deben asegurarse de cumplir con todos los requisitos antes de esa fecha.

El proceso de selección

El proceso de selección de los postulantes será realizado en dos etapas: primero, se evaluarán los méritos y antecedentes de los candidatos, y luego, se les someterá a una evaluación psicolaboral. Las bases detallan que las personas que hayan trabajado en OSE en los últimos 12 meses contarán con un trato preferencial, debiendo presentar la constancia correspondiente.

Para aquellos que no hayan trabajado en la institución en el último año, la administración se reserva el derecho de realizar un ordenamiento aleatorio mediante un sistema informático, seleccionando hasta 30 postulantes si el número de inscripciones supera esa cifra.

Una vez completadas las etapas de selección, se confeccionará una nómina final de seleccionados en base al puntaje obtenido, que quedará vigente por 36 meses a partir de la fecha de la Resolución que disponga la contratación.

¿Qué sigue después de la selección?

La publicación de los resultados, junto con la nómina final, se realizará en la web de OSE, donde los seleccionados recibirán su notificación. Aquellos que queden en la lista final podrán ser convocados según el orden de prelación, lo que implica que los primeros en la lista tendrán preferencia en las futuras vacantes.