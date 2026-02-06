Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
nubes dispersas
Sábado:
Mín  18°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / OPORTUNIDAD

Llamado laboral de OSE ofrece sueldo de $119 mil por 40 horas semanales: mirá requisitos y cómo anotarse

Las inscripciones se deben realizar a través del sitio web de OSE, donde los interesados deben completar el formulario correspondiente

6 de febrero 2026 - 8:16hs
OSE
Leonardo Carreño

Obras Sanitarias del Estado (OSE) abrió un llamado laboral para cubrir un puesto de ingeniero civil con un perfil hidráulico-ambiental. La convocatoria, que ofrece un sueldo mensual de $119.334,55 por 40 horas semanales, estará abierta hasta el próximo 16 de febrero.

El puesto y sus responsabilidades

El cargo tiene como principal responsabilidad el desarrollo de estudios técnicos relacionados con el uso de los recursos hídricos, la contaminación de los cursos de agua y el tratamiento de efluentes. Los interesados deberán demostrar una sólida formación técnica y capacidad para abordar desafíos en el ámbito ambiental e hidráulico.

Requisitos generales y específicos

Los requisitos establecidos por OSE para postularse son claros. Para participar, es necesario ser ciudadano uruguayo o contar con al menos tres años de ciudadanía legal, además de tener 18 años cumplidos al momento del cierre de inscripciones y no desempeñar ningún cargo público remunerado (excepto cargos docentes) al momento de la firma del contrato.

Más noticias
El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani
OSE

Diputado colorado propuso exonerar pago de factura de OSE a usuarios afectados por "mal olor y mal gusto" del agua

sucia y con olor a podrido: usuarios denuncian calidad de agua de ose pese a comunicado oficial del ente
AGUA POTABLE

"Sucia y con olor a podrido": usuarios denuncian calidad de agua de OSE pese a comunicado oficial del ente

En cuanto al perfil profesional, los postulantes deben poseer un título universitario de ingeniero civil con especialización en hidráulica y medio ambiente, otorgado por la Universidad de la República o instituciones equivalentes reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones se deben realizar a través del sitio web de OSE, donde los interesados deben completar el formulario correspondiente. Además, deberán presentar documentación como:

  • Cédula de identidad vigente

  • Credencial cívica

  • Título habilitado

  • Currículum vitae completo

  • Declaración jurada y, en caso de haber trabajado en OSE en los últimos 12 meses, constancia de desempeño y evaluación de actuación.

El proceso de inscripción cierra el lunes 16 de febrero, por lo que los aspirantes deben asegurarse de cumplir con todos los requisitos antes de esa fecha.

El proceso de selección

El proceso de selección de los postulantes será realizado en dos etapas: primero, se evaluarán los méritos y antecedentes de los candidatos, y luego, se les someterá a una evaluación psicolaboral. Las bases detallan que las personas que hayan trabajado en OSE en los últimos 12 meses contarán con un trato preferencial, debiendo presentar la constancia correspondiente.

Para aquellos que no hayan trabajado en la institución en el último año, la administración se reserva el derecho de realizar un ordenamiento aleatorio mediante un sistema informático, seleccionando hasta 30 postulantes si el número de inscripciones supera esa cifra.

Una vez completadas las etapas de selección, se confeccionará una nómina final de seleccionados en base al puntaje obtenido, que quedará vigente por 36 meses a partir de la fecha de la Resolución que disponga la contratación.

¿Qué sigue después de la selección?

La publicación de los resultados, junto con la nómina final, se realizará en la web de OSE, donde los seleccionados recibirán su notificación. Aquellos que queden en la lista final podrán ser convocados según el orden de prelación, lo que implica que los primeros en la lista tendrán preferencia en las futuras vacantes.

Temas:

OSE Llamado Llamado laboral

Seguí leyendo

Las más leídas

Techitos Verdes
FERIA EN CORDÓN

La caída de los Techitos Verdes: ya "nadie" va a la feria y los comerciantes reclaman a la IM por decenas de locales cerrados

Video: intentó robar una panadería en La Blanqueada y fue reducido a palazos por los empleados

Video: intentó robar una panadería en La Blanqueada y fue reducido a palazos por los empleados

Javier Radiccioni en su oratoria por la ley de tenencia compartida

A prisión el exdiputado Javier Radiccioni por violencia doméstica contra su expareja

Plan Invierno del Mides
MIDES

Gobierno adjudicó a "fundación amiga" de los blancos la gestión de un centro para personas en situación de calle

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos