Llamado laboral de Ancap ofrece sueldo de $70 mil y requiere ciclo básico de liceo o UTU: cómo anotarse

Ancap abrió un llamado laboral para cubrir una vacante de operario de apoyo en su refinería, bajo un contrato de función pública . El puesto, en el departamento de Montevideo, ofrece un régimen laboral de lunes a viernes, con jornadas de ocho horas diarias y una remuneración nominal de $70.100.

Las responsabilidades del cargo incluyen tareas de limpieza, ordenamiento y apoyo al proceso de producción en áreas de riesgo. Además, los operarios deberán realizar la clasificación de residuos, la preparación de materiales y acciones ante emergencias, entre otras funciones.

Ser ciudadano uruguayo , ya sea por nacimiento o por naturalización con al menos tres años de ejercicio.

El plazo de inscripción se extiende desde el 19 de octubre hasta el 2 de noviembre de 2025. Los postulantes deberán completar el formulario electrónico disponible en el sitio web oficial de Ancap.

Los candidatos que no sean seleccionados, pero que superen todas las etapas, quedarán incluidos en una lista de prelación válida por dos años, para futuras vacantes.