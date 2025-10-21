Ancap abrió un llamado laboral para cubrir una vacante de operario de apoyo en su refinería, bajo un contrato de función pública. El puesto, en el departamento de Montevideo, ofrece un régimen laboral de lunes a viernes, con jornadas de ocho horas diarias y una remuneración nominal de $70.100.
Llamado laboral de Ancap ofrece sueldo de $70 mil y requiere ciclo básico de liceo o UTU: cómo anotarse
Uno de los requisitos excluyentes para el llamado laboral del ente autónomo es haber completado el ciclo básico de Educación Secundaria o el CETP–UTU