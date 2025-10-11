Dólar
ANP: Llamado Público a integrar registro de aspirante

11 de octubre 2025 - 5:00hs
LLAMADO PÚBLICO A INTEGRAR UN REGISTRO DE ASPIRANTES A CUMPLIR FUNCIONES EN RÉGIMEN DE CONTRATO POR CAMPAÑA DE DRAGADO EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO – LEY Nº 18362 – ARTÍCULO Nº 507

La Administración Nacional de Puertos llama a inscripciones para integrar el registro de aspirantes a ser contratados para tripular embarcaciones en campañas de Dragado por medios propios y/o actividades conexas en el Puerto de Montevideo, de conformidad con lo previsto en el Artículo Nº 507 de la ley Nº 18362 de fecha 6 de octubre de 2008.

INSCRIPCIONES

  • Las inscripciones se realizarán a través del sitio Web de ANP partir de las 11:00 hs. del 24/10/25 y hasta las 15:00 hs. del 17/11/25.
  • Las bases del llamado a inscripción y el formulario estarán disponibles en la página web del organismo www.anp.com.uy sección Llamados.
  • El aspirante será responsable de la veracidad de los datos por él ingresados en el formulario de inscripción.
  • La información aportada por el aspirante en la inscripción, así como la proporcionada con la documentación, tendrá carácter de Declaración Jurada, y los alcances del Art. 239 del Código Penal. (*)

(*) Código Penal - Título VIII - De los delitos contra la Fe Pública - Capitulo II - Artículo 239. (Falsificación ideológica por un particular) – “El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.

El mero hecho de inscribirse no obliga a la ANP a proceder a la contratación del postulante

