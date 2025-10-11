ANP: Llamado Público a integrar registro de aspirante

LLAMADO PÚBLICO A INTEGRAR UN REGISTRO DE ASPIRANTES A CUMPLIR FUNCIONES EN RÉGIMEN DE CONTRATO POR CAMPAÑA DE DRAGADO EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO – LEY Nº 18362 – ARTÍCULO Nº 507

La Administración Nacional de Puertos llama a inscripciones para integrar el registro de aspirantes a ser contratados para tripular embarcaciones en campañas de Dragado por medios propios y/o actividades conexas en el Puerto de Montevideo, de conformidad con lo previsto en el Artículo Nº 507 de la ley Nº 18362 de fecha 6 de octubre de 2008.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán a través del sitio Web de ANP partir de las 11:00 hs. del 24/10/25 y hasta las 15:00 hs. del 17/11/25.

Las bases del llamado a inscripción y el formulario estarán disponibles en la página web del organismo www.anp.com.uy sección Llamados.

El aspirante será responsable de la veracidad de los datos por él ingresados en el formulario de inscripción.

La información aportada por el aspirante en la inscripción, así como la proporcionada con la documentación, tendrá carácter de Declaración Jurada, y los alcances del Art. 239 del Código Penal. (*) (*) Código Penal - Título VIII - De los delitos contra la Fe Pública - Capitulo II - Artículo 239. (Falsificación ideológica por un particular) – “El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.

El mero hecho de inscribirse no obliga a la ANP a proceder a la contratación del postulante