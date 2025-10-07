Dólar
Remates y Legales / Mercado

Gran remate online de Lucas Etcheverrito: 23 terrenos en cuotas en La Paloma, Punta del Diablo y Pueblo Nuevo

Además, se subasta chacra de tres hectáreas sobre ruta 9 en el departamento de Maldonado

7 de octubre 2025 - 14:00hs
Diapositiva1 (1)
Diapositiva11
Diapositiva3

El rematador Lucas Etcheverrito, a través de la plataforma www.lucasremates.com, lleva a cabo otro gran remate online de terrenos en cuotas con una importante oferta de lotes ubicados a cinco minutos del balneario La Paloma y Laguna de Rocha, y terrenos en Punta del Diablo.

Bajo esta modalidad ya se puede ofertar desde cualquier parte sin la necesidad de estar presente. Los cierres del remate son el miércoles 15 de octubre de 2025 para terrenos de Pueblo Nuevo, La Paloma y la Chacra de ruta 9, y jueves 16 de octubre para Punta del Diablo.

Las condiciones de entrega y financiación se encuentran detalladas en cada terreno, así como fotos y ubicaciones. Las cuotas de los predios se pueden financiar en dólares sin interés o en unidades indexadas.

Diapositiva11

Se destacan 12 terrenos ubicados a cinco minutos de La Paloma, Playa Serena y Laguna de Rocha en el fraccionamiento Jean Krug, en un entorno inmejorable con excelente acceso por ruta 10 (asfaltada recientemente). Varios de estos terrenos cuentan con muy buena vista y tienen una superficie de 500 m2 a 600 m2. Están nivelados, limpios, arbolados y amojonados por agrimensor, con toda la contribución 2025 pagada. Se rematan en 96 cuotas con base desde US$ 140 cada una.

También se ofrecen dos terrenos en el balneario Pueblo Nuevo - San Bernardo del departamento de Rocha, ubicado en el kilómetro 244 de ruta 10, con una base de cuota de US$ 200.

Además, se subasta una chacra en la zona de Garzón, en el departamento de Maldonado, sobre ruta 9, km 176. Tiene una superficie de 33.428 m2 (tres hectáreas 3428 m2), con 107,22 metros de frente a ruta 9. Se remata en 96 cuotas a pura cuota, con una base de US$ 790 dólares, que también se pueden financiar en unidades indexadas.

Diapositiva3

También se rematan nueve terrenos en Punta del Diablo en 90 cuotas que van desde US$ 150. Ya se encuentran limpios, nivelados y amojonados por agrimensor. Se destaca muy buen predio ubicado a cinco minutos de Playa La Viuda, sobre calle Las Malvinas entre San Sebastián y Serna.

Para más información los interesados pueden ingresar a la página www.lucasremates.com y también pueden contactarse directamente con el rematador Lucas Etcheverrito al 099 742 800.

