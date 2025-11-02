Dólar
/ Nacional / PODER EJECUTIVO

Orsi citó al quinto Consejo de Ministros en lo que va de su gobierno: el foco estará en el Presupuesto y en Cardama

El presidente Yamandú Orsi recibirá este lunes a las 10 de la mañana a su Consejo de Ministros en la residencia de Suárez y Reyes

2 de noviembre 2025 - 17:57hs
Yamandú Orsi. Foto: FocoUy

Yamandú Orsi. Foto: FocoUy

Foto: FocoUy

El presidente Yamandú Orsi recibirá este lunes a las 10 de la mañana a su Consejo de Ministros en la residencia de Suárez y Reyes. Es la quinta convocatoria de este tipo en lo que va de su gobierno.

Fuentes del Poder Ejecutivo explicaron a El Observador que una de las claves consistirá en blindar al gabinete y ponerlo al tanto de la situación en torno al contrato con Cardama por la construcción de dos patrullas oceánicas. Orsi y sus alfiles de la Torre Ejecutiva, el secretario Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz, anunciaron hace dos semanas la voluntad del gobierno de rescindir el acuerdo con el astillero ante la presunción de un fraude al Estado uruguayo por la presentación de una "garantía trucha".

De momento están pendientes las acciones civiles que emprenderá el Poder Ejecutivo para resarcirse ante los casi US$ 30 millones transferidos a Cardama en el marco de la construcción de la primera patrulla oceánica -OPV, por sus siglas en inglés- en Vigo.

Por otro lado, se espera un informe de Presidencia y del ministro de Economía, Gabriel Oddone, respecto al avance de las negociaciones por el proyecto de ley de Presupuesto en la Cámara de Senadores. La iniciativa está a estudio de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda desde su aprobación en Diputados semanas atrás.

El Poder Ejecutivo pretende que los legisladores puedan incorporar las modificaciones referidas al levantamiento del secreto bancario luego de que ese artículo no prosperara en la primera cámara. El gobierno ya descartó enviar un mensaje complementario, como reclaman el movimiento sindical y los gremios estudiantiles, aunque persisten reclamos sensibles para el sistema político, como el reiterado la semana pasada por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, quien busca un incremento de US$ 16 millones.

Yamandú Orsi Cardama consejo de ministros Presupuesto

