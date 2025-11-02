MetSul advierte por ciclón que afectaría al sur de Brasil y podría impactar en Uruguay la próxima semana

MetSul, el organismo meteorológico de Brasil, advirtió en las últimas horas que está monitoreando una situación potencial de muy alto riesgo meteorológico para finales de la próxima semana, ante la posible formación de un ciclón intenso sobre el sur de Brasil , que podría provocar lluvias abundantes y fuertes vientos .

Los mapas de previsión recogidos por el organismo muestran también que este fenómeno podría tener efectos en el norte de Uruguay , con lluvia y ráfagas de viento que superarían los 70 km/h, sobre todo el próximo viernes 7.

De acuerdo con las proyecciones de Metsul, entre la noche del jueves 6 y la mañana del viernes 7, alimentadas por aire tropical cálido, húmedo e inestable, se desarrollarían intensas áreas de inestabilidad entre el centro y noreste de Argentina, con lluvias fuertes y tormentas severas, que alcanzarían el oeste de Río Grande do Sul.

Para el viernes 7, el centro de baja presión se ubicaría sobre Río Grande do Sul. En consecuencia, el viernes sería el día de mayor inestabilidad en el sur de Brasil, con lluvias localmente intensas, tormentas con granizo y ráfagas fuertes, afectando principalmente a Río Grande do Sul , que sería el estado más impactado por el temporal.

Según los datos actuales que maneja el organismo, Porto Alegre y su región metropolitana estarían entre las zonas con mayor riesgo de lluvias intensas.

ciclone0211b.jpg MetSul

El sábado (8), el centro de baja presión más profunda se encontraría cerca de la costa de Río Grande do Sul en las primeras horas, con tendencia a alejarse gradualmente del continente hacia el océano Atlántico durante el día. Aunque el sistema se aleje, su circulación de humedad aún provocaría lloviznas y abundante nubosidad sobre Río Grande do Sul el sábado, aunque con volúmenes de precipitación mucho menores que los del día anterior en la mayoría de las ciudades.