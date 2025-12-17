Tras aprobación del fideicomiso, FA Salto solicitó la expulsión del partido de la esposa de Lima y los que votaron con Albisu

El lunes en la noche, la Junta Departamental de Salto aprobó un fideicomiso de US$ 60 millones . El planteo necesitaba 21 votos para aprobarse y, aunque inicialmente el oficialismo no contaba con los apoyos suficientes, consiguió las adhesiones de tres ediles del Frente Amplio ( FA ), lo que causó polémica dentro del partido de izquierda.

Tras conseguir la aprobación del proyecto, el intendente del departamento, Carlos Albisu , llamó a una conferencia de prensa en las últimas horas donde valoró positivamente que se diera lugar al fideicomiso.

"Saludo y agradezco a esos 22 salteños, no importa de qué partido sean, porque de alguna forma con su voto creyeron en esto, que todos necesitamos un Salto mejor ", destacó.

En la oposición, por su parte, la situación causó conflicto en la interna del partido de izquierda. La mesa política departamental del FA apuntó directamente en un comunicado contra quienes votaron a favor del endeudamiento, entre ellos Analía Fernández, pareja del exintendente de Salto, Andrés Lima , y dos personas más integrantes del sector del exjerarca comunal .

En un documento que difundieron en sus redes sociales, FA Salto informó que decidió elevar al "Tribunal de Conducta Política" una solicitud pidiendo la expulsión del partido de la esposa de Lima, así como de los otros dos ediles.

Esto, ante el "no acatamiento de lo resuelto en el plenario departamental", tras un proceso "serio y responsable" con un "análisis de la propuesta de endeudamiento por parte del ejecutivo departamental".

"Los ediles en cuestión no integran a partir de la fecha -16 de diciembre- la bancada del FA, y no representan a nuestra fuerza política en la Junta Departamental y en ningún otro ámbito", cierra el comunicado.

Desde la ciudadanía frentista la situación causó también indignación. En un video compartido por el medio local Espacio Ciudadano 360, se escucha a una mujer catalogando de "traidores" a quienes estuvieron a favor del fideicomiso.

"Los Lima son traidores, son peor que Albisu, manga de hijos de puta", dijo y luego en repetidas ocasiones definió al exintendente como un "traidor".

La Coalición Republicana, que contaba con 18 ediles, necesitaba 21 votos de 31 posibles para lograr la aprobación del fideicomiso.

Finalmente, recolectó cuatro adhesiones más, correspondientes a tres ediles del FA -del sector de Lima- y una edil que integró anteriormente el partido de izquierda y que en este momento actúa como independiente.

Con este dinero, el oficialismo tiene el objetivo de atender deudas de la comuna, generar mejores condiciones para el desarrollo de obras y trabajar en el desarrollo del departamento.