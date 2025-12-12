Con Topolansky, Mieres y jerarcas de ANEP, alianza de corrientes del PIT-CNT "alternativa" a la de los comunistas tuvo brindis de fin de año y busca "crecer" en la interna

Juntaron fuerzas durante el Congreso del PIT-CNT para hacerle contrapeso a la corriente de los dirigentes del Partido Comunista y ahora buscan “crecer” como una “alternativa”. La Lista 4198 unió bajo el mismo paraguas a la histórica Articulación con En Lucha , principales voceros durante la pasada campaña contra el derrotado (pero ampliamente respaldado) plebiscito de la seguridad social, que abrió fisuras en toda la izquierda.

La resolución que disparó aquella recolección de firmas a partir de 2023 dejó herida de muerte a una alianza de años entre Articulación y la Gerardo Cuesta, un equilibrio que en el pasado permitió la conducción colectiva de Fernando Pereira (hoy presidente del Frente Amplio) con referentes comunistas como Marcelo Abdala y Juan Castillo , actual ministro de Trabajo.

La nueva corriente se presentó el 23 de octubre en el Club Progreso y empieza a consolidarse, a tal punto que sus dirigentes organizaron este miércoles 10 de diciembre un brindis de fin de año. La impronta de esta Lista 4198, bajo el emblema “Construyendo Unidad” pero con una proclama propia que advierte contra la tentación de “radicalizar el discurso” hacia el nuevo gobierno frenteamplista, también se reflejó entre los invitados que se hicieron presentes al mediodía en el salón de actos de Daecpu.

Hasta allí llegó la exvicepresidenta Lucía Topolansky , referente del Movimiento de Participación Popular (MPP). Una de las principales dirigentes de la nueva lista sindical es Mariana Píriz , secretaria general de la Asociación de Funcionarios de UTU y una de las pocas representantes del MPP en la cúpula del PIT-CNT.

De parte del gobierno también estuvo la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde (Vertiente Artiguista); así como el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani y la consejera Elbia Pereira, ambos dirigentes en el pasado de la Federación de Magisterio, con cuyos representantes aprovecharon para tomarse una foto.

Como directivos de un ente autónomo, hoy tienen prohibición constitucional de participar en actividades políticas, hecho que no pasó inadvertido para algunos de los presentes, más allá de que se limitaron a concurrir como invitados. En la misma situación está Daniel Olesker, vicepresidente de ASSE, otro de los asistentes al almuerzo del miércoles.

Embed

Otra novedad fue la presencia de dos figuras de la oposición: el exministro de Trabajo, Pablo Mieres, y el secretario de Asuntos Sociales del Partido Nacional, Álvaro Viviano. El primero, contaron fuentes políticas a El Observador, por haber mantenido un constante ida y vuelta institucional durante el pasado gobierno de Luis Lacalle Pou; y el segundo por una relación de confianza construida desde sus tiempos como director en el Inisa con el Sindicato de INAU y su principal referente, José Lorenzo López, quien encabeza la Lista 4198 como escudero de la corriente En Lucha.

También estuvo invitado, pero no fue, el presidente del Directorio nacionalista, Álvaro Delgado, un asiduo asistente a los actos centrales del 1° de mayo desde que fue inspector de Trabajo.

Hubo otros invitados que no pudieron estar, pero que enviaron notas, como los senadores oficialistas que para esa misma hora estaban en la interpelación por el caso Cardama. El del intendente de Montevideo, Mario Bergara, fue uno de los mensajes que se leyeron durante el encuentro y que fue aplaudido por los presentes, incluso por una de las dirigentes sindicales que estaba en primera fila: Silvia Tejera, la secretaria general de Adeom, en pleno enfrentamiento del sindicato con el nuevo jefe comunal.

Tampoco faltaron históricos como Héctor Florit y Eduardo “Lalo” Fernández, así como invitados de la corriente Gerardo Cuesta, como el actual presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, quien no pudo estar por encontrarse en una asamblea de los metalúrgicos.

“Sin pensar en locas pasiones”

La nueva Lista 4198 se estrenó en el Congreso del PIT-CNT de mayo como la segunda más votada detrás de la corriente conducida por los dirigentes comunistas, que mantuvieron su predominio. Con 418 votos, Articulación y En Lucha quedaron a 55 votos de distancia de la Gerardo Cuesta, y fueron seguidos por la Lista 8 de la Coordinación de Sindicatos (136 adhesiones) y la Lista 2 impulsada por Sergio Sommaruga (Sintep) y Gonzalo Castelgrande (AUTE) con 127 votos.

En su proclama inaugural lanzada el 23 de octubre en el Club Progreso, la nueva alianza habló de que “la preservación de la unidad no puede confundirse con autocomplacencia ni con ausencia de autocrítica” y de la posibilidad de “poner en riesgo la viabilidad de un proyecto realmente colectivo” si se radicaliza el discurso, discusión que atraviesa a toda la izquierda en el transcurso del primer año de gobierno de Yamandú Orsi luego de haber despojado a la coalición de Lacalle Pou.

“Defendemos la independencia de clase pero queremos ser partícipes también de los cambios que el país necesita con una mirada no solo desde los intereses de los trabajadores, sino también de amplios sectores de la sociedad que hoy están siendo postergados”, escribieron en su proclama y consideraron que no son “indiferentes” a “quiénes dirigen el país”.

La impronta de esta nueva alianza ya generó diferencias en las formas en que el PIT-CNT abordó la ley de Presupuesto, tal como informó Búsqueda.

Ya durante el acto del Club Progreso, José Lorenzo López habló de que “teniendo los pies en la tierra y sin pensar en locas pasiones” creen que “el cambio de un gobierno de derecha, que planteó un presupuesto de ajuste fiscal que lo pagaron los trabajadores y los sectores más desprotegidos, a un gobierno de izquierda genera expectativas”, al tiempo que se desmarcó de la creencia de que se trata de “un presupuesto de continuidad”, según consignó entonces La Diaria.

“El presupuesto anterior fue de ajuste y este es un presupuesto que tiene incremento. Es insuficiente, por supuesto que lo es, pero tiene incremento. Como en la escuela, este gobierno puede y debe rendir más”, planteó el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).

Su proclama, en tanto, reconoció que el nuevo gobierno enfrenta “el déficit más alto de los últimos treinta años” y “el escenario más restrictivo de las últimas décadas para definir un presupuesto”. Ponderaron al proyecto por “reconocer problemas centrales de la sociedad” y por no recurrir a la “rebaja salarial sino a un esquema impositivo más progresivo”. Pero también marcaron que “las partidas asignadas resultan claramente insuficientes” y que “los cambios siguen siendo tímidos”.

“Discurso tribunero” y “promesas quiméricas”

La tensión del oficialismo con los reclamos sociales fue parte del debate que tuvo lugar el sábado pasado en el Congreso de Fuerza Renovadora, sector liderado por Mario Bergara dentro del Frente Amplio.

Martín Vallcorba, Gabriel Odonne Foto: Leonardo Carreño

A la salida del encuentro, el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, escribió en sus redes sociales que el Congreso “reafirmó la ética de la responsabilidad como el principio rector de la acción política, en contraposición al discurso tribunero, el pensamiento mágico y las promesas quiméricas que desconocen las complejidades reales del desarrollo”.

En pleno enfrentamiento con las voces izquierdistas que piden mayor radicalidad al gobierno de Orsi y que atienda la propuesta de gravar a los millonarios, algunas alocuciones refirieron a que tanto el FA como las organizaciones sociales “interesadas en transformaciones progresistas” son “todos responsables” de procurar “cerrar filas” para no “socavar al gobierno”, según dijeron a El Observador fuentes de Fuerza Renovadora.