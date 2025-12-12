Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 12 de diciembre

Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este viernes 12 de diciembre, jornada que estará marcada por altas temperaturas y probables precipitaciones en distintos puntos del país.

Montevideo y Área Metropolitana El clima en Montevideo y el Área Metropolitana se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 18 °C por la mañana y 29 °C por la tarde.

Mañana : El cielo estará claro y algo nuboso , con algunos períodos de nubosidad. El viento soplará del sector W con ráfagas de hasta 40 km/h .

Tarde/Noche: Durante la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo claras y algo nubosas, con viento del sector W a 10-30 km/h y períodos variables de 0-10 km/h. Este En la zona este del país, se espera un día caluroso, con temperaturas que variarán entre 18 °C en la mañana y 32 °C en la tarde.

Mañana : Se prevé una disminución de nubosidad , aunque las precipitaciones y tormentas podrían hacer su aparición, acompañadas de neblinas y bancos de niebla . El viento soplará de variables al sector W con ráfagas de hasta 40 km/h .

Tarde/Noche: El cielo permanecerá nuboso, con períodos de algo nuboso. Se esperan precipitaciones y tormentas, además de neblinas. El viento variará del sector W al N, con ráfagas de hasta 40 km/h. Oeste En la zona oeste del país, se reportan condiciones de calor, con temperaturas entre 17 °C por la mañana y 33 °C por la tarde.

Mañana : El día comenzará claro y algo nuboso , con algunas neblinas . El viento será del sector W a 10-30 km/h , con ráfagas de hasta 40 km/h .

Tarde/Noche: Continuarán las condiciones de claro y algo nuboso, con algunos períodos de nuboso. El viento se mantendrá del sector W con ráfagas de hasta 40 km/h, y en algunos momentos cambiará a periodos variables de 0-10 km/h. Norte En el norte del país, se prevé un día con temperaturas que oscilarán entre los 17 °C en la mañana y 32 °C en la tarde. Mañana : El cielo estará nuboso y cubierto , con probables precipitaciones y neblinas . El viento soplará del sector S al sector W con ráfagas de hasta 30 km/h , y algunos períodos de viento variables de 5-10 km/h .

Tarde/Noche: Se espera una disminución de nubosidad, con precipitaciones y tormentas en algunos momentos del día. El viento cambiará del sector W al N, con ráfagas de hasta 30 km/h y periodos variables de 0-10 km/h.