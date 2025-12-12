A lo Roberto Carlos: mirá el golazo del ex Nacional Pacha Espino, con una dedicatoria muy especial para su padre, en el importante triunfo de Rayo Vallecano por UEFA

Rayo Vallecano , con goles de Sergio Camello en la primera parte y del uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino en la segunda, ganó este jueves al Jagiellonia polaco (1-2) y, a falta de una jornada, refrendó sus opciones de acabar la fase de grupos entre los ocho primeros para acceder de forma directa a los octavos de final de la Liga Conferencia de la UEFA.

Tras la dolorosa e inesperada derrota de la última jornada frente al Slovan de Bratislava, el Rayo llegó a esta cita con poco margen de error en busca del acceso directo a octavos y prevenido acerca de otro rival desconocido para el gran público pero que está completando una gran competición continental.

El equipo madrileño salió muy intenso al césped, desde el primer momento trató de llevar la iniciativa ofensiva y mantener la posesión y, a los seis minutos, consiguió abrir el marcador. Lo hizo con un centro cruzado al corazón del área de Álvaro García que fue superando a los centrales locales hasta llegar a Sergio Camello, que remató totalmente solo a gol.

El mismo protagonista, Camello, estuvo cerca de ampliar la ventaja del Rayo poco después con dos disparos a los postes que dieron muestra de la superioridad del equipo madrileño, que durante mucho tiempo sometió a su rival, que, sin prisa, esperó su oportunidad. Ésta llegó a los 43 minutos cuando Augusto Batalla despejó de puños un balón, muy forzado por la cantidad de jugadores que tenía delante, y éste le cayó a Jesús Imaz, que viendo la posición del golero argentino elevó su remate para superarlo a gol.

Festejo del Pacha Espino por la Liga Conferencia de UEFA Festejo del Pacha Espino por la Liga Conferencia de UEFA

La segunda parte comenzó con un susto tremendo para el Rayo. Una buena jugada combinativa del conjunto polaco a punto estuvo de suponer el segundo tanto de los locales con un remate muy claro de Jesús Imaz que se marchó por encima del travesaño.

La mejoría del Jagiellonia, y sobre todo la sensación de comodidad que estaba dando sobre el césped, provocó que Iñigo Pérez moviera su bancoo y diera entrada a Fran Pérez, Jorge de Frutos y 'Pacha' Espino, que nada más entrar al césped se sacó un latigazo casi en línea de fondo del costado izquierdo que pilló desprevenido a Abramowicz, que llegó tarde al primer palo por el que se coló el balón.

Una dedicatoria especial

El gol del ex Nacional, que suena como un regreso para los tricolores en el futuro, hizo recordar a algunas anotaciones del brasileño Roberto Carlos, con remates con poco ángulo que sorprendían a los arqueros.

Festejo del Pacha Espino por la Liga Conferencia de UEFA Festejo del Pacha Espino por la Liga Conferencia de UEFA

Tras el partido, Espino explicó su dedicatoria en un momento muy especial de su vida: “Lo primero que se me pasó por la cabeza fue mi padre, que lo perdí hace una semana. Estoy muy contento por ello”, expresó.

Además, sus compañeros festejaron con él, elevándolo por los aires.

Festejo de los jugadores de Rayo Vallecano con Pacha Espino tras su gol por la Liga Conferencia de UEFA Festejo de los jugadores de Rayo Vallecano con Pacha Espino tras su gol por la Liga Conferencia de UEFA

El lateral tuvo palabras de agradecimiento para el Rayo y al equipo. "Agradecer también al club que en el último mes me fui tres veces a Uruguay y la verdad se ha portado espectacular", dijo. "Los compañeros también me han tratado de maravilla, me han entendido, y obviamente también lo dedico a la familia”.

Ese gol le sentó muy bien al Rayo, que dio la sensación de renovar sus energías para volver a hacerse dueño del partido frente a un Jagiellonia que, al jugar contra el reloj, cometió algunas imprecisiones que le hicieron mucho daño en su área.

Los minutos finales se jugó al compás de lo que quiso el Rayo, que poco a poco fue ralentizando el ritmo centrando sus esfuerzo en no cometer errores y, sobre todo, evitar jugadas rápidas de su rival, consciente de la velocidad y calidad del angoleño Afimico Pululu.

Con este resultado el Rayo Vallecano suma diez puntos a falta de una jornada para la conclusión de la fase de grupos de la Liga Conferencia y dependerá de sí mismo en el último partido frente al Drita de Kosovo para quedar entre los ocho primeros que accederán a octavos de forma directa.

Ficha técnica:

1 - Jagiellonia: Abramowicz; Wojtuszek (Rallis, m.89), Vital, Stojinovic, Bartlomiej; Jesús Imaz, Flach (Romanczuk, m.68), Drachal (Mazurek, m.46); Pozo (Sergi Lozano, m.68), Pietuszewski; y Afimico Pululu.

2 - Rayo Vallecano: Batalla; Balliu ('Pacha' Espino, m.60), Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; Unai López (Gumbau, m.88), Pathé Ciss (Oscar Valentín, m.80), Isi; Ratiu, Álvaro García (De Frutos, m.60); y Camello (Fran Pérez, m.60).

Goles: 0-1 M.6 Camello; 1-1: M.43 Imaz; 1-2: M.60 'Pacha' Espino.

Árbitro: Edgars Macevs (Letonia). Amonestó a Drachal (m.31) y Pululu (85), del Jagiellonia; y a Chavarría (43), Camello (55), Ciss (80), del Rayo.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga Conferencia, disputado en el Chorten Arena de Bialystok (Polonia).

EFE