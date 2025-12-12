Nuevo sistema de pago de peajes: tiene costo único y habilita a turistas extranjeros a circular sin detenerse

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó que a partir de esta temporada comienza a funcionar el Abono Extranjero , un nuevo servicio destinado a vehículos con matrícula extranjera que ingresen al país. Este abono permitirá a los visitantes circular libremente por todos los peajes del país durante 15 días corridos .

El abono tiene un costo único de $1.141 , lo que equivale a seis tarifas de peaje , e incluye la colocación de un tag en el vehículo durante el trámite, que se realiza directamente en los puestos de peaje al comenzar el viaje. Tras los 15 días de uso, y una vez activada la cuenta de Telepeaje, el usuario podrá recargar el saldo en el monto que desee, ya sea a través de la web de Telepeaje , en los puestos de peaje o en redes de cobranza.

Para renovar el Abono Extranjero por otros 15 días , deberá realizarse el trámite en un puesto de peaje.

Para quienes planean realizar estadías breves, sigue disponible el Pase Turista , que permite el cruce por los peajes mediante la lectura de la matrícula del vehículo. Este pase se gestiona online a través de telepeaje.com.uy/paseturista o mediante la app “Telepeaje UY” .

Una vez activado, el Pase Turista será válido durante 24 horas, y el pago se puede realizar en el destino indicado, bien sea en Abitab, Red Pagos (en efectivo), en las oficinas de los peajes (con tarjeta de crédito o débito) o de forma online en telepeaje.com.uy/recargar.

Ventajas de los nuevos sistemas de pago

Tanto el Abono Extranjero como el Pase Turista están diseñados para facilitar la circulación, reduciendo tiempos de espera y evitando el manejo de efectivo. Estos sistemas permiten un tránsito más ágil, cómodo y adaptado a las necesidades de cada viaje.

Puestos de peaje: opciones de cobro

Al llegar a un puesto de peaje, los usuarios podrán optar por circular tanto por la vía de cobro automático como por la de telepeaje, sin que haya diferencia en el carril, solo en la forma de cobro. Quienes cuenten con un tag instalado en su vehículo serán identificados automáticamente, lo que permitirá que las barreras se levanten sin necesidad de detenerse.

Con el tag de Telepeaje, se accederá a una tarifa diferencial de $156, mientras que con SUCIVE, el costo por pasada es de $200.

Los usuarios sin tag también podrán circular sin detenerse, ya que su matrícula será registrada y las barreras se levantarán de manera automática. La tarifa correspondiente será enviada al SUCIVE, donde podrá ser abonada posteriormente en redes de cobranza como Abitab o Red Pagos.