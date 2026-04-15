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Tigo llega a Uruguay con un histórico show de drones en la rambla de Montevideo

Se realizará hoy a las 20:30 en la rambla de Pocitos, entre Kibón y Trouville, y será gratuito y abierto al público.

15 de abril de 2026 16:32 hs
Logo de Tigo. Archivo

Logo de Tigo. Archivo

Con un evento y un show sin precedentes en la ciudad, Tigo anunció oficialmente su llegada a Uruguay con una experiencia única: el primer show de drones de nivel internacional en Montevideo.

Con presencia en 12 países de Latinoamérica, Tigo desembarca en Uruguay con el objetivo de evolucionar la experiencia de conectividad en el país, apostando por la innovación, la cercanía y la calidad de servicio.

El espectáculo de lanzamiento se llevará a cabo hoy a las 20:30 horas en la rambla de Pocitos, en el tramo comprendido entre Kibón y Trouville, y será gratuito y abierto a todo público, invitando a familias, amigos y curiosos a ser parte de una noche diferente.

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El show de drones sincronizados iluminando el cielo, la propuesta combina tecnología, entretenimiento y emoción, marcando un hito en el país¸ “Queríamos que nuestra llegada a Uruguay se viviera como una experiencia memorable, abierta a todos, y que conecte con las personas desde un lugar emocional”, señalan desde la compañía.

La propuesta de espectáculo, pensada para disfrutar en comunidad, refuerza el espíritu de cercanía que Tigo busca construir en esta nueva etapa.

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