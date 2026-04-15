Tigo llega a Uruguay con un histórico show de drones en la rambla de Montevideo

Con un evento y un show sin precedentes en la ciudad, Tigo anunció oficialmente su llegada a Uruguay con una experiencia única: el primer show de drones de nivel internacional en Montevideo.

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Con presencia en 12 países de Latinoamérica, Tigo desembarca en Uruguay con el objetivo de evolucionar la experiencia de conectividad en el país, apostando por la innovación, la cercanía y la calidad de servicio.

El espectáculo de lanzamiento se llevará a cabo hoy a las 20:30 horas en la rambla de Pocitos, en el tramo comprendido entre Kibón y Trouville, y será gratuito y abierto a todo público, invitando a familias, amigos y curiosos a ser parte de una noche diferente.

El show de drones sincronizados iluminando el cielo, la propuesta combina tecnología, entretenimiento y emoción, marcando un hito en el país¸ “Queríamos que nuestra llegada a Uruguay se viviera como una experiencia memorable, abierta a todos, y que conecte con las personas desde un lugar emocional”, señalan desde la compañía.