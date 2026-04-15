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Escape de gas en Tres Cruces: evacuaron una escuela e investigan las causas de la fuga

Una de las hipótesis es que una empresa que se encontraba trabajando en el lugar tocó uno de los caños y precipitó la fuga; no hay personas intoxicadas

15 de abril de 2026 17:46 hs
Imagen ilustrativa de un salón de clases

Imagen ilustrativa de un salón de clases

Foto: Inés Guimaraens

Sobre la tarde de este miércoles, un escape de gas en la zona de Tres Cruces provocó la evacuación por precaución de la escuela pública N° 61 Konrad Adenauer.

El olor a gas empezó a tomar fuerza por la calle La Paz, entre los cruces con Martín C. Martínez y Joaquín Requena, por lo que las autoridades desplegaron un operativo que incluyó la evacuación de la primaria.

El hecho no tiene intoxicados registrados al momento, según informaron desde la Dirección Nacional de Bomberos a El Observador. En primera instancia fue el periodista Alejandro Amaral quien comunicó en sus redes sociales la fuga.

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Más tarde, una inspección de Montevideo Gas determinó que el olor provenía desde la vía pública. Una de las hipótesis al momento es que una empresa que se encontraba trabajando en el lugar tocó uno de los caños y precipitó la fuga.

El hecho continúa siendo investigado por las autoridades.

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