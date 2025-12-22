Dólar
Compra 37,90 Venta 40,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
nubes
Martes:
Mín  22°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / CIUDAD

"Gases nauseabundos" y "agua totalmente podrida": vecinos del Arroyo Carrasco advierten por fuerte olor con las altas temperaturas

"Llega la tardecita y te arden los ojos, te lloran, tenés que cerrar toda la casa porque eso penetra y te queda adentro", contó una vecina

22 de diciembre 2025 - 18:23hs
Arroyo Carrasco, imagen de archivo.&nbsp;

Arroyo Carrasco, imagen de archivo. 

Foto: Inés Guimaraens

Los vecinos de los alrededores al Arroyo Carrasco denunciaron públicamente que en los últimos días aumentó la presencia de fuertes olores en la zona, producto de las altas temperaturas y la contaminación de la cuenca, en el límite entre los departamentos de Montevideo y Canelones.

Varios vecinos relataron a Subrayado la situación. "Siempre hubo olor pero últimamente es peor que nunca, porque es más ácido. Es como amoníaco", señaló una de las vecinas consultadas por el citado medio.

"Llega la tardecita y te arden los ojos, te lloran, tenés que cerrar toda la casa porque eso penetra y te queda adentro", agregó.

Más noticias
Balneario La Juanita con los piletones de fondo
SANEAMIENTO

"Hay olor a caca": vecinos de La Juanita piden que no se construya ni se hagan más excepciones hasta mejorar el saneamiento

Playa Pocitos, en Montevideo
CONTAMINACIÓN

Cinco playas de Montevideo superaron los límites de contaminación del agua fijados en la nueva normativa

Otro vecino describió la situación como una "cámara de gas" en la que viven quienes están cerca del arroyo.

"Esta cuenca es espantosamente contaminada por todo lo que hay. Pero además no hay controles de los vertientes industriales y el agua está totalmente podrida. Eso produce que cuando aumenta el calor genere una emanación de gases nauseabundos que, según la dirección del viento, se distribuye en el vecindario. Entonces nosotros ahora rodeadoss por el arroyo vivimos en una cámara de gas", graficó.

Los vecinos también comentaron que en el arroyo han aparecido elementos de todo tipo –como heladeras, calefones, cocinas–, así como animales muertos y "materia fecal".

En el tema trabajan las intendencias de Montevideo, Canelones y también OSE. El director de Gestión Ambiental de Montevideo, Leonardo Herou, señaló a Arriba Gente que hay técnicos intentando determinar cuál es el origen del olor nauseabundo de los últimos días, mientras que OSE afirmó en un comunicado que se hará un relevamiento de los colectores y bozos de bombeo que están cercanos al arroyo para monitorear el estado.

Temas:

Arroyo Carrasco Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Lucca Rodríguez, golero juvenil de Liverpool
FÚTBOL URUGUAYO

"Hoy juego el partido más difícil": golero de 16 años de Liverpool anunció que padece cáncer y lanzaron una campaña de ayuda

El exfutbolista que triunfa en el mundo de los negocios: representa a la agencia de Jay-z y Beyoncé en Uruguay y fundó dos compañías que se expanden en la región
ENTREVISTA

El exfutbolista que triunfa en el mundo de los negocios: representa a la agencia de Jay-z y Beyoncé en Uruguay y fundó dos compañías que se expanden en la región

Francisco Paco Casal 
DERECHOS DE TV

Derechos de TV del fútbol uruguayo: este lunes vence el plazo para Tenfield, que podrá igualar cuatro licitaciones, pero no tendrá el cable

Rodrigo Dudok con la camiseta de Nacional
FÚTBOL URUGUAYO

El juvenil de Defensor Sporting y las selecciones formativas de Uruguay que entrenó con la camiseta de Nacional y que queda libre

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos