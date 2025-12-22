"Gases nauseabundos" y "agua totalmente podrida": vecinos del Arroyo Carrasco advierten por fuerte olor con las altas temperaturas

Los vecinos de los alrededores al Arroyo Carrasco denunciaron públicamente que en los últimos días aumentó la presencia de fuertes olores en la zona, producto de las altas temperaturas y la contaminación de la cuenca, en el límite entre los departamentos de Montevideo y Canelones.

Varios vecinos relataron a Subrayado la situación. "Siempre hubo olor pero últimamente es peor que nunca, porque es más ácido. Es como amoníaco", señaló una de las vecinas consultadas por el citado medio.

"Llega la tardecita y te arden los ojos, te lloran, tenés que cerrar toda la casa porque eso penetra y te queda adentro", agregó.

SANEAMIENTO "Hay olor a caca": vecinos de La Juanita piden que no se construya ni se hagan más excepciones hasta mejorar el saneamiento

Otro vecino describió la situación como una "cámara de gas" en la que viven quienes están cerca del arroyo.

"Esta cuenca es espantosamente contaminada por todo lo que hay. Pero además no hay controles de los vertientes industriales y el agua está totalmente podrida. Eso produce que cuando aumenta el calor genere una emanación de gases nauseabundos que, según la dirección del viento, se distribuye en el vecindario. Entonces nosotros ahora rodeadoss por el arroyo vivimos en una cámara de gas", graficó.

Los vecinos también comentaron que en el arroyo han aparecido elementos de todo tipo –como heladeras, calefones, cocinas–, así como animales muertos y "materia fecal".

En el tema trabajan las intendencias de Montevideo, Canelones y también OSE. El director de Gestión Ambiental de Montevideo, Leonardo Herou, señaló a Arriba Gente que hay técnicos intentando determinar cuál es el origen del olor nauseabundo de los últimos días, mientras que OSE afirmó en un comunicado que se hará un relevamiento de los colectores y bozos de bombeo que están cercanos al arroyo para monitorear el estado.