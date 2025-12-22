Dólar
/ Nacional / PLAYAS

Playas contaminadas en Montevideo: oposición cita urgente a Herou y Bergara dice que "bañabilidad está en muy buenas condiciones"

El edil Seijas considera que la IM tiene una "obligación moral" de informar cuando se superan los límites de enterococos, pese a que legalmente aún no debe hacerlo

22 de diciembre 2025 - 17:31hs
La playa Pocitos de Montevideo. Archivo

La playa Pocitos de Montevideo. Archivo

Foto: Leonardo Carreño.

El edil del Partido Nacional Rafael Seijas presentó este lunes la solicitud para que el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou, comparezca de forma "urgente" ante la Junta Departamental por la contaminación en las playas.

La comparecencia ante la Comisión Permanente, estimó Seijas en diálogo con El Observador, podría ser en los últimos días de diciembre o en los primeros de enero.

Sin embargo, para el edil nacionalista hay una "obligación moral" de la comuna -más allá "de lo legal"- de informar que se superaron los límites establecidos en la norma impulsada por el Ministerio de Ambiente.

"¿Por qué, teniendo conocimiento de que en varias playas se han superado los estándares establecidos en el decreto, no se han inhabilitado las playas ni se ha informado a la ciudadanía? ¿Por qué no se utiliza la bandera sanitaria cuando ocurren estas situaciones?", se pregunta Seijas.

En forma paralela, el también edil nacionalista Juan Ignacio Abdala presentó un pedido de informes con consultas similares. En primer lugar, consulta por qué la IM ya no publica los informes semanales sobre la situación de las playas.

Además, pregunta si hay un "registro de casos de intoxicación" en las aguas de Montevideo y qué medidas tiene previsto tomar la comuna "para paliar la situación de contaminación en las aguas".

"Bañabilidad en condiciones"

El intendente Mario Bergara se refirió en los últimos días a la situación de las playas y, si bien reconoció que "un par de playas" tienen "dificultades en el tema de los enterococos", aseguró que eso no representa un peligro para la salud de los bañistas.

"Vamos a estar trabajando para combatir esto, pero dando la tranquilidad de que la bañabilidad de las playas en Montevideo está en muy buenas condiciones", dijo Bergara en rueda de prensa.

Además, destacó que la IM es "prácticamente la única intendencia del país que hace y publica sistemáticamente la medición de enterococos", al tiempo que las demás comunas se limitan a lo legal, analizando los coliformes.

