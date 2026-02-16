El motivo de la muerte de sábalos y bagres en playas de Montevideo y un pedido a la población
El MGAP informó el motivo de la aparición de peces muertos en dos playas de Montevideo y realizó recomendaciones a la población
16 de febrero 2026 - 10:26hs
Playas de Montevideo: peces muertos y un pedido desde el MGAP a la población.
Fotos: MGAP
El cambio brusco en la salinidad del agua del Río de la Plata fue señalado como el motivo de la mortandad de peces en las playas Ramírez y del Cerro, ocurrida hace algunos días, informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
Sábalos y bagres muertos en playas de Montevideo
La adversidad involucró a peces de dos especies dulce-acuícolas, el sábalo Prochilodus lineatus y el bagre amarillo Pimelodus maculatus.
Desde el ministerio se exhorta a la población a no consumir ejemplares muertos, ni comercializar pescado muerto o moribundo varado en la costa, como medida preventiva para la protección de la salud pública.
En su momento, tras las labores de estudio de la situación por parte de técnicos de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del MGAP, se señaló que en esas zonas de la costa de Montevideo los ejemplares muertos varados fueron no más de 50 en la playa Ramírez algo más de 100 en la playa del Cerro.
Denuncias realizadas por ciudadanos
El disparador de la gestión fue un conjunto de denuncias realizadas por ciudadanos que concurrieron a esas playas.
Se explicó que miembros de la Intendencia de Montevideo, integrantes del equipo interinstitucional de trabajo sobre mortandades de peces, inmediatamente notificaron el evento a la Dinara y aportaron los datos físico-químicos del agua.
En las playas trabajaron en las labores de inspección los técnicos de la Dinara Claudio Berriolo y Daniela Carnales.
El mencionado cambio brusco de salinidad también se había registrado en las costas de Montevideo unos 10 días antes.
Los valores en la playa del Cerro tuvieron un aumento significativo desde 5,1 a 22,5 PSU (del 5 y 9 de febrero) y en el caso de la playa Ramírez se comprobó un aumento también abrupto de la salinidad de 6,8 a 22,1 PSU (5 y 9 de febrero).