El motivo de la muerte de sábalos y bagres en playas de Montevideo y un pedido a la población

Playas de Montevideo: peces muertos y un pedido desde el MGAP a la población.

El cambio brusco en la salinidad del agua del Río de la Plata fue señalado como el motivo de la mortandad de peces en las playas Ramírez y del Cerro , ocurrida hace algunos días, informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) .

La adversidad involucró a peces de dos especies dulce-acuícolas, el sábalo Prochilodus lineatus y el bagre amarillo Pimelodus maculatus.

ALIMENTOS La balanza de los lácteos: Uruguay exportó por un monto récord e importó menos

INFORME El oro rojo, precios de ciencia ficción y una ganadería uruguaya con varias preguntas

Desde el ministerio se exhorta a la población a no consumir ejemplares muertos, ni comercializar pescado muerto o moribundo varado en la costa, como medida preventiva para la protección de la salud pública.

En su momento, tras las labores de estudio de la situación por parte de técnicos de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del MGAP, se señaló que en esas zonas de la costa de Montevideo los ejemplares muertos varados fueron no más de 50 en la playa Ramírez algo más de 100 en la playa del Cerro.

Captura de pantalla 2026-02-16 102242

Denuncias realizadas por ciudadanos

El disparador de la gestión fue un conjunto de denuncias realizadas por ciudadanos que concurrieron a esas playas.

Se explicó que miembros de la Intendencia de Montevideo, integrantes del equipo interinstitucional de trabajo sobre mortandades de peces, inmediatamente notificaron el evento a la Dinara y aportaron los datos físico-químicos del agua.

En las playas trabajaron en las labores de inspección los técnicos de la Dinara Claudio Berriolo y Daniela Carnales.

El mencionado cambio brusco de salinidad también se había registrado en las costas de Montevideo unos 10 días antes.

Los valores en la playa del Cerro tuvieron un aumento significativo desde 5,1 a 22,5 PSU (del 5 y 9 de febrero) y en el caso de la playa Ramírez se comprobó un aumento también abrupto de la salinidad de 6,8 a 22,1 PSU (5 y 9 de febrero).

Captura de pantalla 2026-02-16 102217

El dato

El canal oficial para notificación de eventos de mortandades de peces y dar paso a las investigaciones y advertencias correspondientes es el correo [email protected] y existe un formulario denuncia: https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/tramites-y-servicios/formularios/formulario-denuncia-mortandad-peces