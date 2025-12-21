Dólar
/ Nacional / MONTEVIDEO

Edificios centenarios y balcón hacia el mar: así es por dentro el nuevo Dique Mauá en la rambla de Montevideo

El predio estará abierto todos los días de 9:00 a 22:00. En verano se realizarán espectáculos y proyecciones de cine, adelanto el intendente Bergara

21 de diciembre 2025 - 12:13hs
Parque Maua
Intendencia de Montevideo

Luego de décadas abandonado, este viernes en la tarde fue reabierto el predio del Dique Mauá(ahora Parque Mauá) en la rambla sur de Montevideo.

El espacio cuenta con tres zonas: un terreno circular donde se realizarán espectáculos, un “jardín costero” con vista al mar y un sendero histórico que acompaña los añejos muros con una fotogalería del trayecto del lugar a lo largo de las décadas.

Los edificios históricos como las carboneras y la torre del reloj no están habilitados. En la próxima etapa se prevé reacondicionarlos.

El dique fue inaugurado en 1872. Hasta 1979 allí funcionó la Compañía del Gas, cuando su actividad decayó y pasó a manos de la Armada.

Ahora, por primera vez -y tras varios intentos fallidos por instalar museos, centros culturales y puertos- el lugar dejó de ser un área industrial y se convirtió en espacio público.

sad

"Lo veía caerse solo"

“Durante más de cinco décadas uno pasaba por la rambla y lo veía caerse solo. Esta reapertura es una noticia fantástica para el barrio”, destacó el intendente de Montevideo, Mario Bergara, en rueda de prensa durante la inauguración.

maua 1
Parque Mau&aacute;

Parque Mauá

Además, aclaró que esta reapertura le baja la persiana definitivamente a las iniciativas privadas en el lugar.

“Es incompatible. Este es un primer paso, la apertura de esta parte. Habrá seguramente más cosas en este tramo que es realmente hermoso. Podremos pensar en cuestiones gastronómicas, disfrutar la vista y el paisaje costero. Pero difícilmente se haga compatible con emprendimientos que en algún momento se manejaron vinculados a emprendimientos de gran envergadura”, aclaró.

El predio estará abierto todos los días de 9:00 a 22:00. El intendente adelantó que durante el verano se realizarán distintas actividades, como proyecciones de cine y espectáculos.

maua 3
Parque Mau&aacute;

Parque Mauá

