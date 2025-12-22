"Hoy juego el partido más difícil": golero de 16 años de Liverpool anunció que padece cáncer y lanzaron una campaña de ayuda

Lucca Rodríguez , golero juvenil de 16 años que ataja en Liverpool , anunció el pasado sábado que padece cáncer, lo que llevó a que se abriera una campaña para recaudar fondos y ayudarlo en su recuperación.

En una carta publicada en sus redes sociales, el arquero dio a conocer su caso. “Nunca pensé que a los 16 años me iban a decir una palabra como cáncer . Yo solo pensaba en el fútbol, en mi familia, en estudiar y mejorar cada día. Ayer cuando entré al consultorio y salí con una noticia que me cambió la vida. No entendía todo, pero sentí el peso en el silencio y en la cara de mis viejos”.

“Lo más fuerte no fue el diagnóstico, fue verlos a ellos llorar, de verlos siempre fuertes y de golpe quebrados por miedo a todo lo que se viene. Ahí entendí que esto no era solo mío, que esto les duele a esa gente que me rodea y me quiere al igual que a mí”, agregó.

El juvenil fue diagnosticado con cáncer en la zona de la rodilla.

“Sí, tengo miedo”, reconoció Rodríguez. “A veces me enojo y otras veces triste, pero también tengo ganas de pelearla como lo hice desde el primer día. El fútbol y mi familia me enseñaron a no rendirme y a levantarme cuando caigo. Hoy juego el partido más difícil, pero no estoy solo, sigo siendo el mismo pibe con sueños, con fuerza y con la esperanza de que vuelva todo como era antes”.

Campaña de ayuda

Tras conocerse el caso, se lanzó una campaña de ayuda para colaborar con los gastos de la recuperación.

En la misma se señala que Lucca “Días atrás recibió el diagnostico de la enfermedad llamada osteosarcoma, un cáncer de hueso en la zona de la rodilla derecha”.

“Para los tratamientos que se tiene que someter se necesita bastante cantidad de dinero. Por eso dejamos el numero de cuenta de ABITAB para toda aquella persona que pueda y quiera colaborar con el tratamiento de Lucca”.

Cuenta Abitab: 145821.

Número de contacto: 098 979 034