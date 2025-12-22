Dólar
FÚTBOL URUGUAYO

"Hoy juego el partido más difícil": golero de 16 años de Liverpool anunció que padece cáncer y lanzaron una campaña de ayuda

Lucca Rodríguez, golero de 16 años de las formativas de Liverpool, dio a conocer su caso y se lanzó una campaña para ayudarlo económicamente

22 de diciembre 2025 - 7:54hs
Lucca Rodríguez, golero juvenil de Liverpool

Lucca Rodríguez, golero juvenil de Liverpool

Campaña de ayuda para Lucca Rodríguez, golero juvenil de Liverpool que padece cáncer

Campaña de ayuda para Lucca Rodríguez, golero juvenil de Liverpool que padece cáncer

Lucca Rodríguez, golero juvenil de 16 años que ataja en Liverpool, anunció el pasado sábado que padece cáncer, lo que llevó a que se abriera una campaña para recaudar fondos y ayudarlo en su recuperación.

“Sí, tengo miedo”

En una carta publicada en sus redes sociales, el arquero dio a conocer su caso. “Nunca pensé que a los 16 años me iban a decir una palabra como cáncer. Yo solo pensaba en el fútbol, en mi familia, en estudiar y mejorar cada día. Ayer cuando entré al consultorio y salí con una noticia que me cambió la vida. No entendía todo, pero sentí el peso en el silencio y en la cara de mis viejos”.

“Lo más fuerte no fue el diagnóstico, fue verlos a ellos llorar, de verlos siempre fuertes y de golpe quebrados por miedo a todo lo que se viene. Ahí entendí que esto no era solo mío, que esto les duele a esa gente que me rodea y me quiere al igual que a mí”, agregó.

El juvenil fue diagnosticado con cáncer en la zona de la rodilla.

Abel La Joya Hernández, jugador de Liverpool Football Club sosteniendo su premio a Mejor jugador de la liga AUF 2025 de Fútbol x 100
FÚTBOLX100

Abel Hernández celebra su gran premio en Fútbolx100, se prepara para Peñarol y confesó qué es lo que le diría al niño que hace 30 años empezó lleno de sueños en una cancha

sorteo de conmebol: mira los rivales de juventud y liverpool en fase preliminar de copa libertadores, y los cruces de copa sudamericana entre torque, defensor, boston river y racing
CONMEBOL

Sorteo de Conmebol: mirá los rivales de Juventud y Liverpool en fase preliminar de Copa Libertadores, y los cruces de Copa Sudamericana entre Torque, Defensor, Boston River y Racing

“Sí, tengo miedo”, reconoció Rodríguez. “A veces me enojo y otras veces triste, pero también tengo ganas de pelearla como lo hice desde el primer día. El fútbol y mi familia me enseñaron a no rendirme y a levantarme cuando caigo. Hoy juego el partido más difícil, pero no estoy solo, sigo siendo el mismo pibe con sueños, con fuerza y con la esperanza de que vuelva todo como era antes”.

Campaña de ayuda

Tras conocerse el caso, se lanzó una campaña de ayuda para colaborar con los gastos de la recuperación.

Campaña de ayuda para Lucca Rodríguez, golero juvenil de Liverpool que padece cáncer
Campaña de ayuda para Lucca Rodríguez, golero juvenil de Liverpool que padece cáncer

Campaña de ayuda para Lucca Rodríguez, golero juvenil de Liverpool que padece cáncer

En la misma se señala que Lucca “Días atrás recibió el diagnostico de la enfermedad llamada osteosarcoma, un cáncer de hueso en la zona de la rodilla derecha”.

“Para los tratamientos que se tiene que someter se necesita bastante cantidad de dinero. Por eso dejamos el numero de cuenta de ABITAB para toda aquella persona que pueda y quiera colaborar con el tratamiento de Lucca”.

Cuenta Abitab: 145821.

Número de contacto: 098 979 034

