UTE aprobó aumento de 5% en el precio de la carga de vehículos eléctricos en la red pública

El Directorio de UTE aprobó el viernes un ajuste de 5% en los precios del servicio de carga de vehículos eléctricos en puntos de carga de la empresa pública ubicados en recintos de acceso público.

Esta corrección es adicional al ajuste tarifario de carácter general que se realizará en enero y cuyo porcentaje todavía no se conoce.

Según el informe técnico que acompañó la decisión, los precios del servicio de carga de vehículos eléctricos de UTE se componen de tres cargos —uno variable por la energía consumida, uno base por cada carga y otro por tiempo de conexión una vez finalizada la carga— y varían según se trate de equipos de corriente alterna (AC) o de corriente continua (DC).

La empresa subraya que se trata de precios de referencia no regulados, definidos en un mercado competitivo y sustentados en los costos del sistema eléctrico y de la infraestructura específica.

El documento al que accedió El Observador recuerda que los valores vigentes rigen desde el 1º de enero de 2025 y que, si bien se actualizan junto con el pliego tarifario general, los estudios de costos actualizados y los datos de uso de la red “muestran desvíos importantes” entre la mayoría de los precios vigentes y los costos reales del servicio.

UTE señala además que el mercado de movilidad eléctrica atraviesa una etapa de “crecimiento dinámico”, con un aumento sostenido del parque de vehículos eléctricos y una expansión progresiva de los puntos de carga, tanto en instalaciones de la empresa como en emprendimientos privados.

En ese contexto, el informe plantea la necesidad de que los precios “acompañen” la evolución de los costos y las expectativas de crecimiento, de modo de asegurar condiciones que permitan sostener la inversión y el mantenimiento de la red de carga.

Sobre esa base, la empresa concluye que resulta pertinente avanzar en un ajuste gradual que acerque los precios a sus costos, “sin afectar de forma sensible” el gasto de los usuarios ni la conveniencia del vehículo eléctrico frente a los autos a combustión.

Por tal motivo, estableció un aumento adicional de 5%, aplicable a todos los cargos del servicio, a partir de la entrada en vigencia del próximo pliego tarifario, en enero de 2026.

Además, se encomendó a la gerencia general poner en consideración durante 2026 al menos dos ajustes de precios, “con el objetivo de dar continuidad al proceso de alineamiento gradual entre costos y precios”.

En 11 meses del año se vendieron 64.477 vehículos 0 kilómetro, de los cuales cerca de la cuarta parte son eléctricos.

UTE tiene alrededor de 400 puntos de carga en todo el país. Para desarrollar estas instalaciones, se contó con los contratos existentes con las intendencias departamentales, además de la renovación del contrato con Ducsa para la instalación de cargadores en estaciones de servicio del sello Ancap. También se firmaron contratos con propietarios de predios privados que cedieron espacios.

Aunque UTE sigue desplegando la red de carga y mejorando sus prestaciones, el objetivo de mediano plazo es promover la carga doméstica como una forma habitual de abastecimiento. En ese sentido, se mantiene vigente un beneficio para los clientes residenciales que cargan sus vehículos en el hogar, mediante la aplicación de tarifas residenciales con franjas horarias.