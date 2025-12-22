Niño de tres años fue herido de bala en su pierna tras tiroteo contra su casa en Sayago

Un niño de tres años fue herido de bala en su pierna tras un tiroteo contra su casa en el barrio de Sayago , Montevideo .

El menor de edad fue trasladado en primera instancia a una dependencia del Círculo Católico y desde la Policía aseguraron que "no reviste gravedad" , tras el roce del proyectil.

Los testimonios aseguran que fueron dos personas que llegaron en moto al lugar y dispararon contra la casa, según pudo confirmar El Observador.

Por el hecho no se realizó una denuncia penal y una de las sospechas es que se trató de ajuste de cuentas . El lugar fue inspeccionado por Policía Científica .

Según informó en primera instancia Teledía de Canal 4, en el exterior de la casa se encontraron por lo menos cinco vainas de nueve milímetros. Luego de ser llevado al centro de salud privada, el niño fue llevado hasta el Centro Hospitalario Pereira Rossell.

