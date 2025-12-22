Dólar
Compra 37,90 Venta 40,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
nubes
Martes:
Mín  22°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / VIOLENCIA

Niño de tres años fue herido de bala en su pierna tras tiroteo contra su casa en Sayago

El menor de edad fue trasladado en primera instancia al Círculo Católico, desde la Policía aseguraron que "no reviste gravedad"

22 de diciembre 2025 - 18:19hs
Policía. FocoUy
Foto: FocoUy

Un niño de tres años fue herido de bala en su pierna tras un tiroteo contra su casa en el barrio de Sayago, Montevideo.

El menor de edad fue trasladado en primera instancia a una dependencia del Círculo Católico y desde la Policía aseguraron que "no reviste gravedad", tras el roce del proyectil.

Los testimonios aseguran que fueron dos personas que llegaron en moto al lugar y dispararon contra la casa, según pudo confirmar El Observador.

Más noticias
Dos policías abatieron a un delincuente y detuvieron a otro
MONTEVIDEO

Policías abatieron a un delincuente de 20 años y detuvieron a otro de 16 tras enfrentamiento a tiros en Manga

Homicidio de una mujer en Artigas
HOMICIDIO

Pelea en Artigas terminó con una mujer muerta tras ser apuñalada por otra en la ciudad de Bella Unión

Por el hecho no se realizó una denuncia penal y una de las sospechas es que se trató de ajuste de cuentas. El lugar fue inspeccionado por Policía Científica.

Según informó en primera instancia Teledía de Canal 4, en el exterior de la casa se encontraron por lo menos cinco vainas de nueve milímetros. Luego de ser llevado al centro de salud privada, el niño fue llevado hasta el Centro Hospitalario Pereira Rossell.

Policías abatieron a un delincuente de 20 años y detuvieron a otro de 16 tras enfrentamiento a tiros en Manga

Policía

La semana pasada, dos policías abatieron a un delincuente de 20 años y detuvieron a otro de 16, luego de un enfrentamiento armado sobre la zona de Avenida José Belloni y Carlos Linneo.

Según el parte oficial, los delincuentes ingresaron a un local comercial en horas de la tarde de este jueves y con armas en mano amenazaron a sus propietarios, llevándose el dinero de la caja registradora.

Al salir del lugar, los jóvenes fueron interceptados por funcionarios policiales que se encontraban en la zona y se produjo un enfrentamiento a tiros.

Como resultado, el delincuente 20 años resultó herido y luego murió en un centro médico, mientras que el adolescente de 16 años fue detenido en el lugar. Un tercer implicado logró darse a la fuga en una moto.

Temas:

Sayago niños baleados Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Lucca Rodríguez, golero juvenil de Liverpool
FÚTBOL URUGUAYO

"Hoy juego el partido más difícil": golero de 16 años de Liverpool anunció que padece cáncer y lanzaron una campaña de ayuda

El exfutbolista que triunfa en el mundo de los negocios: representa a la agencia de Jay-z y Beyoncé en Uruguay y fundó dos compañías que se expanden en la región
ENTREVISTA

El exfutbolista que triunfa en el mundo de los negocios: representa a la agencia de Jay-z y Beyoncé en Uruguay y fundó dos compañías que se expanden en la región

Francisco Paco Casal 
DERECHOS DE TV

Derechos de TV del fútbol uruguayo: este lunes vence el plazo para Tenfield, que podrá igualar cuatro licitaciones, pero no tendrá el cable

Rodrigo Dudok con la camiseta de Nacional
FÚTBOL URUGUAYO

El juvenil de Defensor Sporting y las selecciones formativas de Uruguay que entrenó con la camiseta de Nacional y que queda libre

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos