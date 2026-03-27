Incendio destruyó casa en bodega de exgerente general de ALUR: estiman desperfecto en carga de auto eléctrico

Un incendio registrado en la madrugada del sábado destruyó por completo la vivienda de la bodega en Alto de la Ballena, Maldonado, del empresario Álvaro Lorenzo , exgerente general de Alcoholes del Uruguay (ALUR), subsidiaria de Ancap . Tanto él como su pareja y sus mascotas resultaron ilesos, confirmó el propio afectado en diálogo con El Observador.

Según relató Lorenzo en una carta dirigida a su entorno, y a la que accedió El Observador, el fuego se inició “pasadas las 03:00 am” y habría sido provocado por una falla eléctrica , posiblemente vinculada al recalentamiento de un alargue utilizado para cargar un vehículo híbrido enchufable que había adquirido meses atrás.

El siniestro que sufrió el exdiputado por el Partido Nacional en el período 2005-2010 provocó pérdidas totales de la vivienda y de dos vehículos , además de daños en objetos personales. “Más allá de muebles, electrodomésticos y ropa, que se reponen, perdimos muchísimas cosas y objetos de mucho simbolismo y significado ”, señaló.

Las recomendaciones de Policía y Bomberos para la Semana de Turismo: cómo será el operativo especial

Agrupación de ambientalistas presentó recurso de amparo para detener exploración petrolera por "riesgo ambiental y social"

Lorenzo, quien estuvo al frente de ALUR entre marzo de 2021 y octubre de 2025, destacó que la situación pudo haber tenido consecuencias más graves, pero que su pareja se despertó a tiempo gracias a los ruidos de una de sus perras. “ Pudo haber sido una tragedia si Paula (Pivel, su esposa) no se hubiese despertado por unos ruidos persistentes ”, explicó.

Lorenzo explicó que la vivienda afectada era “una casita steel frame” de unos 90 metros cuadrados, con “chapón fenólico” en la estructura y revestimiento, y sostuvo que las instalaciones eléctricas estaban en condiciones. “Las instalaciones eléctricas perfectas, llaves diferenciales dentro del cuarto de servicio”, aseguró.

En esa línea, indicó que utilizaban desde hacía “cinco o seis meses un cargador de rango extendido”, con un sistema que describió como “todo homologado, impecable, que se enchufa a un yuco”. También señaló que recientemente habían adquirido un tótem para carga rápida.

A pesar de ello, consideró que el origen pudo haber sido una sobrecarga eléctrica. “Creo que fue por sobrecarga... tendría que haber saltado la llave. Tenemos todo bien diferenciado”, sostuvo.

El empresario remarcó en varias oportunidades que tanto él como su entorno cercano “están bien” y que lo ocurrido no dejó personas lesionadas.

Tras el incendio, la familia se instaló de forma transitoria en una vivienda de su cuñada en Portezuelo, mientras evalúan los pasos a seguir para reconstruir la casa. "Con ofrecimientos de familia y amigos, nos sobran casas y autos", bromeó.

En ese sentido, Lorenzo señaló que, pese al impacto material, la situación no compromete su estabilidad ya que "los agarra en un buen momento económico y financiero, tanto a nivel personal como en la bodega, y que mantienen proyectos "muy buenos" en curso.

“No es una herida mortal, para nada. Lo más importante está intacto, incluido el espíritu”, concluyó.