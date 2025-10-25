Cambios en ALUR: Álvaro Lorenzo dejó de ser el gerente general de la empresa integrante del Grupo Ancap

Álvaro Lorenzo –quien era gerente general de ALUR desde marzo de 2021– dejó de ocupar este cargo , según informó la empresa en un comunicado emitido el pasado viernes.

La decisión se tomó "en el marco del análisis de los procesos de gestión y su fortalecimiento", según el comunicado de Alcoholes del Uruguay (ALUR).

"Este cambio se orienta a consolidar un perfil de liderazgo técnico alineado con la estrategia del Grupo ANCAP , que busca potenciar la eficiencia operativa, la excelencia y la ejecución de planes de mejora sostenida en las áreas productivas y de gestión, en coherencia con los desafíos del sector energético y agroindustrial del país", agregan desde la empresa pública.

AGRO Y CIENCIA Lo que aportó ALUR al emprendimiento "Uruguay Sub200: Viaje a lo desconocido"

AGRICULTURA ALUR presentó el Plan Sorgo: cuánto compra, cómo paga y otros detalles de la propuesta a los productores

Al mismo tiempo, el Directorio de ALUR agradeció "los aportes realizados en los últimos años" por parte de Lorenzo .

Álvaro Lorenzo, exgerente general de ALUR Álvaro Lorenzo, exgerente general de ALUR

Un año después de que Luis Lacalle Pou asumiera la Presidencia de la República, el Directorio de Ancap aprobó por unanimidad designar al abogado y empresario Álvaro Lorenzo como gerente general de ALUR. La designación se fundamentó en un proceso de selección desarrollado a través de una consultora privada.

Antes había sido diputado por el Partido Nacional en el período 2005-2010, pero luego se alejó de la política partidaria.

Previo a la llegada de Lorenzo a la Gerencia General, este cargo había sido ejercido por Gastón Scayola, el ejecutivo renunció a su puesto en 2020 tras recibir una propuesta para volver a desempeñar tareas en el grupo argentino Perez Companc (propietario del frigorífico San Jacinto).

Desde ALUR afirmaron que "el proceso de transición se encuentra en marcha", tras la salida de Lorenzo, "asegurando la continuidad de las operaciones y proyectos".

La empresa pertenece en un 90,79% al Grupo Ancap y en el restante 9,21% a Petróleos de Venezuela (PDVSA).