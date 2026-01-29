Dólar
/ Nacional / OPERATIVO

"Alto riesgo": Armada abrió un contenedor que presentaba derrame y fuga de gas tóxico en Puerto de Montevideo

El operativo permitió controlar el derrame y la fuga, solucionar el problema y dejar la carga en condiciones para su posterior consolidación y reembarque

29 de enero 2026 - 10:47hs
contenedortoxico

La Armada Nacional, a través de la Prefectura del Puerto de Montevideo, llevó adelante en las últimas horas un operativo de alto riesgo para la apertura de un contenedor en condición crítica que presentaba derrame y fuga de gas tóxico en la terminal TCP.

El contenedor, identificado como IMO Clase 3, número ONU 1917, Grupo de Embalaje II, había sido desembarcado de un buque portacontenedores tras detectarse la situación de riesgo. Ante ese escenario, la Armada activó un dispositivo de seguridad y un plan de trabajo específico, coordinado por el Departamento de Mercancías Peligrosas, con apoyo de técnicos y químicos especializados del propio departamento.

El procedimiento se concretó el miércoles, cuando se realizó la desconsolidación del contenedor, una tarea considerada de alto riesgo debido a la naturaleza de la sustancia transportada. El operativo permitió controlar el derrame y la fuga, solucionar el problema y dejar la carga en condiciones para su posterior consolidación y reembarque.

Durante las tareas se contó con el apoyo del GRUBU, que colaboró en la carga de los tanques de respiración autónoma utilizados por el personal que trabajó con equipos de protección personal (EPP).

En el operativo participaron además representantes de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Aduanas, operadores privados y la Autoridad Marítima, en un trabajo coordinado para garantizar la seguridad en el área portuaria.

Temas:

Armada Contenedor puerto de Montevideo Armada Nacional

