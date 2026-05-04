Un nuevo Renacimiento

A poco más de tres años del lanzamiento mundial de ChatGPT, estamos entrando en una nueva etapa de la revolución de la inteligencia artificial. Una etapa que puede ser tan importante como la ola de los chatbots generativos: la posibilidad de crear sistemas y aplicaciones completas simplemente describiendo, en español, inglés o cualquier otro idioma, qué queremos que una aplicación haga.

Andrej Karpathy, miembro fundador de OpenAI, popularizó este fenómeno con el nombre de vibe coding. La expresión suena informal, pero describe un cambio profundo: crear software diciéndole a un modelo lo que uno quiere en lenguaje cotidiano, y dejar que el sistema escriba, modifique, pruebe y mejore el código.

Usar lenguaje natural para generar código no es algo nuevo. Incluso antes de que existiera ChatGPT, OpenAI ya había desarrollado un modelo especializado en código que ayudaba a los programadores a generar y corregir software. Pero lo que está ocurriendo ahora es distinto. Herramientas como GitHub Copilot, Claude Code, Codex y GitHub Spark están cambiando la relación entre las personas y las computadoras. Ya no se trata solo de pedirle a un modelo que escriba una función o arregle una parte del código. Ahora es posible pedirle que construya una aplicación completa, revise archivos, corrija errores, ejecute pruebas y avance paso a paso con una persona que guía el proceso desde sus ideas.

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Durante décadas, programar fue una de las habilidades más poderosas que alguien podía aprender. Programar permitía automatizar procesos, convertir ideas en herramientas y darle instrucciones al mundo digital. Pero esa capacidad estuvo limitada a una minoría (~0,5% de la población mundial). La mayoría de las personas usa software todos los días, pero no puede crearlo. Depende de otros para transformar sus ideas en sistemas. El vibe coding empieza a cambiar eso.

Con vibe coding, una persona puede describir lo que quiere y el sistema se encarga de programarlo. Aprender la sintaxis de un lenguaje de programación deja de ser el primer paso obligatorio. Lo importante pasa a ser tener una idea clara, saber explicarla, iterar, corregir y evaluar si el resultado funciona.

Esto no quiere decir que se acaben las carreras de computación. Al contrario. Los buenos programadores, ingenieros y arquitectos de software van a ser más necesarios que antes. Lo que cambia es que la capacidad de crear software se democratiza. Programar deja de ser una actividad exclusiva de especialistas y se convierte en una forma general de expresión.

Una vez por semana enseño computación en un colegio en Seattle. Como parte del currículo, les estamos enseñando vibe coding a chicos de diez años usando GitHub Spark. Hace poco, los estudiantes crearon una herramienta que permite escribir texto, traducirlo automáticamente a Braille y generar un modelo 3D listo para imprimir.

Es una herramienta que cualquier persona puede usar para crear modelos físicos de Braille. Yo he programado durante buena parte de mi vida, y construir una solución así me habría llevado meses. Estos chicos lo hicieron en horas.

Ahí se ve la magnitud del cambio. Hasta hace poco, desarrollar un sistema requería planificación, presupuesto, programadores, tiempos largos y dinero. Para sistemas críticos o complejos eso va a seguir siendo así. Pero para una enorme cantidad de problemas cotidianos, la barrera de entrada se derrumbó.

Una persona con una idea puede tener una primera versión en minutos. Una organización puede automatizar procesos internos sin esperar meses. Un maestro puede crear una herramienta educativa para su clase. Un médico puede prototipar una forma de organizar información clínica. Un comerciante puede desarrollar una aplicación adaptada a su negocio.

El salto de productividad es enorme. La creación de software, que durante décadas fue cara y lenta, se está volviendo mucho más rápida y barata. Equipos pequeños pueden crear herramientas que antes requerían departamentos enteros. La ventaja competitiva ya no va a estar solo en tener software, sino en tener buenas ideas, buenos datos y la capacidad de convertirlos rápido en soluciones.

El trabajo de los ingenieros de software no desaparece. Evoluciona. Va a haber menos valor en escribir código repetitivo y más valor en diseñar sistemas robustos, entender necesidades reales, validar resultados, proteger datos y decidir qué vale la pena construir.

Manejar vibe coding se va a convertir en una habilidad transversal, un requerimiento para la gran mayoría de los trabajos. De la misma manera que hoy esperamos que las personas sepan usar email, procesadores de texto y planillas de cálculo, saber crear y modificar software con lenguaje natural va a pasar a ser una habilidad básica.

Por eso hablo de un nuevo Renacimiento. Durante mucho tiempo, tener ideas fue la parte fácil; implementarlas era el verdadero problema. Esta tecnología, al menos en relación con el software, cambia radicalmente esa ecuación.