/ Nacional / VERANO

Este sábado empezó el servicio de guardavidas en las 19 playas habilitadas de Montevideo

Según la Intendencia de Montevideo, en los meses que anteceden al inicio de temporada, "todo el plantel permanente debe cumplir con el plan de entrenamiento en agua y tierra"

15 de noviembre 2025 - 19:49hs
Servicio de guardavidas en la playa de Pocitos

Servicio de guardavidas en la playa de Pocitos

Foto: Inés Guimaraens

La Intendencia de Montevideo informó que este sábado 15 de noviembre comenzó el servicio de guardavidas en las playas de la capital.

El servicio se mantendrá hasta el 29 de marzo de 2026 y el horario es de 8:00 a 20:00 todos los días.

La comuna cuenta con 172 guardavidas anuales y 32 que son zafrales para esta temporada. Los guardavidas están en las 19 playas habilitadas que tiene Montevideo.

Las playas permitidas para baño son Punta Espinillo, La Colorada, Pajas Blancas, Zabala, De los Cilindros, Punta Yeguas, Santa Catalina, Del Nacional, Cerro, Ramírez, Pocitos, Buceo, Malvín, Brava, Honda, De los Ingleses, Verde, La Mulata y Carrasco.

Según la intendencia, en los meses que anteceden al inicio de temporada, "todo el plantel permanente debe cumplir con el plan de entrenamiento en agua y tierra".

20250107 Entrenamiento de nuevos guardavidas de Montevideo en la piscina de la Plaza Nro. 7
Entrenamiento de nuevos guardavidas de Montevideo durante enero de 2025

Entrenamiento de nuevos guardavidas de Montevideo durante enero de 2025

"Quienes sean guardavidas operativos deben cumplir una prueba física de suficiencia contemplando aspectos de la tarea a desarrollar", explicó en su página web.

Los guardavidas hacen dos turnos: de 8:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00.

