Este sábado empezó el servicio de guardavidas en las 19 playas habilitadas de Montevideo

Las playas permitidas para baño son Punta Espinillo, La Colorada, Pajas Blancas, Zabala, De los Cilindros, Punta Yeguas, Santa Catalina, Del Nacional, Cerro, Ramírez, Pocitos, Buceo, Malvín, Brava, Honda, De los Ingleses, Verde, La Mulata y Carrasco.
Según la intendencia, en los meses que anteceden al inicio de temporada, "todo el plantel permanente debe cumplir con el plan de entrenamiento en agua y tierra".
"Quienes sean guardavidas operativos deben cumplir una prueba física de suficiencia contemplando aspectos de la tarea a desarrollar", explicó en su página web.
Los guardavidas hacen dos turnos: de 8:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00.