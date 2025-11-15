Este sábado empezó el servicio de guardavidas en las 19 playas habilitadas de Montevideo

Servicio de guardavidas en la playa de Pocitos

La Intendencia de Montevideo informó que este sábado 15 de noviembre comenzó el servicio de guardavidas en las playas de la capital.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El servicio se mantendrá hasta el 29 de marzo de 2026 y el horario es de 8:00 a 20:00 todos los días.

La comuna cuenta con 172 guardavidas anuales y 32 que son zafrales para esta temporada . Los guardavidas están en las 19 playas habilitadas que tiene Montevideo.

PATRULLAS OCEÁNICAS Lazo afirmó no recibir "ningún tipo de llamado al diálogo" de Cardama desde que anunciaron rescisión de contrato

JUSTICIA Jueces se declaran en conflicto y empiezan a tomar medidas gremiales que podrán llegar a una "paralización total"

Las playas permitidas para baño son Punta Espinillo, La Colorada, Pajas Blancas, Zabala, De los Cilindros, Punta Yeguas, Santa Catalina, Del Nacional, Cerro, Ramírez, Pocitos, Buceo, Malvín, Brava, Honda, De los Ingleses, Verde, La Mulata y Carrasco.

Capacitación a guardavidas de Montevideo para actuar ante la presencia de animales en zonas costeras

20251110 Capacitación a guardavidas de Montevideo para actuar ante la presencia de animales en zonas costeras

Según la intendencia, en los meses que anteceden al inicio de temporada, "todo el plantel permanente debe cumplir con el plan de entrenamiento en agua y tierra".

20250107 Entrenamiento de nuevos guardavidas de Montevideo en la piscina de la Plaza Nro. 7 Entrenamiento de nuevos guardavidas de Montevideo durante enero de 2025

"Quienes sean guardavidas operativos deben cumplir una prueba física de suficiencia contemplando aspectos de la tarea a desarrollar", explicó en su página web.

Los guardavidas hacen dos turnos: de 8:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00.